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Posted 18 февраля, 00:22

Published 18 февраля, 00:22

Modified 18 февраля, 00:24

Updated 18 февраля, 00:24

Пойманную в Приморском крае тигрицу оставили в центре реабилитации

Она не выйдет: пойманная в Дальнереченске тигрица поживет под присмотром — видео

18 февраля 2025, 00:22
Фото: @minles_pk.

Пойманную в Приморском крае тигрицу оставили в центре реабилитации

Сюжет
Тигр
В дикую природу юную тигрицу, пойманную в ночь на 16 февраля на окраине Дальнереченска, пока выпускать не будут. Она поживёт в центре реабилитации диких животных.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства Приморского края рассказали: полосатую юную хулиганку, которая беспокоила жителей Дальнереченска, после отлова отвезли на осмотр в центр «Тигр».

Фото: @minles_pk

— Специалисты выяснили: возраст тигрицы — 1,5 года, вес 74 кг, что незначительно ниже нормы. Вероятно, это сестра молодого самца, который был отловлен в поселке Эбергард в декабре 2024 года, — пояснили в ведомстве, отметив, что в полтора года тигрята, как правило, ещё находятся под присмотром матери и только учатся охотиться на диких животных в лесу. Но, оставшись без должной опеки, молодые тигры вынуждены были стать «конфликтными» и, заходя в поселки, добывать более доступную пищу в виде домашних животных на привязи или свободном выгуле.

Поэтому было принято решение пока не выпускать отловленную самку в естественную среду обитания. Её оставили «доучиваться» в центре реабилитации. Здесь она будет жить в вольере, куда уже запустили оленя — для отработки навыков охоты.

Видео: @minles_pk.

Кстати, на видео видно, что тигрица живо и естественно реагирует на раздражители и, судя по всему, чувствует себя лучше. Научится навыкам охоты — поедет домой, в глухую тайгу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, в каком состоянии находился тигр, отловленный в районе села Андреевка.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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