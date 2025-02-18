Она не выйдет: пойманная в Дальнереченске тигрица поживет под присмотром — видео

Posted 18 февраля, 00:22
Published 18 февраля, 00:22
Modified 18 февраля, 00:24
Updated 18 февраля, 00:24
В пресс-службе министерства лесного хозяйства Приморского края рассказали: полосатую юную хулиганку, которая беспокоила жителей Дальнереченска, после отлова отвезли на осмотр в центр «Тигр».
— Специалисты выяснили: возраст тигрицы — 1,5 года, вес 74 кг, что незначительно ниже нормы. Вероятно, это сестра молодого самца, который был отловлен в поселке Эбергард в декабре 2024 года, — пояснили в ведомстве, отметив, что в полтора года тигрята, как правило, ещё находятся под присмотром матери и только учатся охотиться на диких животных в лесу. Но, оставшись без должной опеки, молодые тигры вынуждены были стать «конфликтными» и, заходя в поселки, добывать более доступную пищу в виде домашних животных на привязи или свободном выгуле.
Поэтому было принято решение пока не выпускать отловленную самку в естественную среду обитания. Её оставили «доучиваться» в центре реабилитации. Здесь она будет жить в вольере, куда уже запустили оленя — для отработки навыков охоты.
Кстати, на видео видно, что тигрица живо и естественно реагирует на раздражители и, судя по всему, чувствует себя лучше. Научится навыкам охоты — поедет домой, в глухую тайгу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, в каком состоянии находился тигр, отловленный в районе села Андреевка.