Она не выйдет: пойманная в Дальнереченске тигрица поживет под присмотром — видео

— Специалисты выяснили: возраст тигрицы — 1,5 года, вес 74 кг, что незначительно ниже нормы. Вероятно, это сестра молодого самца, который был отловлен в поселке Эбергард в декабре 2024 года, — пояснили в ведомстве, отметив, что в полтора года тигрята, как правило, ещё находятся под присмотром матери и только учатся охотиться на диких животных в лесу. Но, оставшись без должной опеки, молодые тигры вынуждены были стать «конфликтными» и, заходя в поселки, добывать более доступную пищу в виде домашних животных на привязи или свободном выгуле.