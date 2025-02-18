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Posted 18 февраля, 05:19

Published 18 февраля, 05:19

Modified 18 февраля, 05:21

Updated 18 февраля, 05:21

Органный марафон пройдёт в Хабаровске в марте

Органный марафон пройдёт в Хабаровске в марте

18 февраля 2025, 05:19
Фото: Хабаровская краевая филармония.
В марте 2025 года к 340-летию со дня рождения одного из величайших композиторов, когда-либо писавших для органа, Иоганна Себастьяна Баха — на сцене Хабаровской филармонии пройдет «Органный марафон». В рамках музыкального цикла состоятся три концерта — 4, 13 и 22 марта.

В программе музыкального марафона примут участие органисты из России и Испании. Впервые в Хабаровске слушатели смогут открыть для себя монументальное звучание органа с большим симфоническим оркестром.

— На концертах марафона зрители насладятся шедеврами органной музыки в исполнении талантливых органистов из России и зарубежья. Диапазон звучащей музыки широк — от органных «хитов» до сочинений современных композиторов, — рассказал генеральный директор филармонии Игорь Мосин.

Марафон стартует 4 марта с концерта «Бах. Органная месса». Заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Фисейский исполнит одно из самых грандиозных сочинений, созданных когда-либо для органа — «Органную мессу» И. С. Баха.

13 марта в программе «700 лет органной музыки» испанский органист Даниэль Сальвадор исполнит уникальную коллекцию сочинений — от анонимных пьес из рукописей XIV века до самого исполняемого композитора современности Арво Пярта.

Программа завершится 22 марта концертом «Органный марафон». Впервые в Хабаровске в рамках программы будут исполнены величественные, монументальные и поражающие размахом композиторской мысли произведения для органа с симфоническим оркестром.

Партию органа в сочинениях композиторов эпохи Романтизма исполнит лауреат престижных международных конкурсов Тимур Халиуллин. В программе концерта прозвучат симфонии для органа с оркестром французских титанов Романтизма — А. Гильмана и К. Сен-Санса и яркая праздничная прелюдия Р. Штрауса, написанная специально для церемонии открытия Венского Концертхауса.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Музыкальное наследие Гнесинцев».

#Хабаровский край
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