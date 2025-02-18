Отжали все: кто нападает на рыбаков в Приморье?

Подобные случаи не редкость в Приморье, люди часто кормят диких животных. Ранее сообщалось, как приморец во время зимней рыбалки поделился уловом с голодной лисой. Такие проявления доброты показывают широкую душу жителей края.



Однако, рыбалка в Приморье не всегда бывает безобидной. Так, во Владивостоке рыбакам все чаще попадаются тропические и смертельно опасные рыбы фугу. Кроме того, подледная рыбалка может быть опасной: машины то и дело проваливаются под лед.



Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который ушёл под воду во Владивостоке.