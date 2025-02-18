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Posted 18 февраля, 08:57

Published 18 февраля, 08:57

Modified 18 февраля, 08:59

Updated 18 февраля, 08:59

Отжали все: кто нападает на рыбаков в Приморье?

Отжали все: кто нападает на рыбаков в Приморье?

18 февраля 2025, 08:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбалка
Щедрый рыбак угостил прожорливых птиц свежим уловом во Владивостоке. По своей ли воле?

Необычная сцена развернулась в бухте Воевода во Владивостоке: местный рыбак решил поделиться своим уловом с пернатыми обитателями. Чайки выпрашивали что-нибудь «на покушать». Любителям свежей рыбки повезло полакомиться только что выловленными зубарями. Выклянчив рыбу, чайки бросились прочь.

Видео: Улов25 «1» 70.

Подобные случаи не редкость в Приморье, люди часто кормят диких животных. Ранее сообщалось, как приморец во время зимней рыбалки поделился уловом с голодной лисой. Такие проявления доброты показывают широкую душу жителей края.

Однако, рыбалка в Приморье не всегда бывает безобидной. Так, во Владивостоке рыбакам все чаще попадаются тропические и смертельно опасные рыбы фугу. Кроме того, подледная рыбалка может быть опасной: машины то и дело проваливаются под лед.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который ушёл под воду во Владивостоке.

Внедорожник провалился под лед в Приморье — видео
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