Отжали все: кто нападает на рыбаков в Приморье?

Posted 18 февраля, 08:57
Published 18 февраля, 08:57
Modified 18 февраля, 08:59
Updated 18 февраля, 08:59
Необычная сцена развернулась в бухте Воевода во Владивостоке: местный рыбак решил поделиться своим уловом с пернатыми обитателями. Чайки выпрашивали что-нибудь «на покушать». Любителям свежей рыбки повезло полакомиться только что выловленными зубарями. Выклянчив рыбу, чайки бросились прочь.
Подобные случаи не редкость в Приморье, люди часто кормят диких животных. Ранее сообщалось, как приморец во время зимней рыбалки поделился уловом с голодной лисой. Такие проявления доброты показывают широкую душу жителей края.
Однако, рыбалка в Приморье не всегда бывает безобидной. Так, во Владивостоке рыбакам все чаще попадаются тропические и смертельно опасные рыбы фугу. Кроме того, подледная рыбалка может быть опасной: машины то и дело проваливаются под лед.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который ушёл под воду во Владивостоке.