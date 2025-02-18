Почётные звания для журналистов и работников СМИ ввели в Хабаровском крае

Подать заявку в комитет по информполитике на получение награды в этом году можно до 31 марта. Самостоятельно направить ходатайство на имя губернатора края о присвоении почетных званий по профессиям могут депутаты Законодательной Думы края и ее председатель, члены правительства, руководители исполнительных органов края и иных государственных органов, а также органов местного самоуправления. С перечнем документов, которые необходимо приложить к заявке, можно ознакомиться в приложении.