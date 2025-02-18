Почётные звания для журналистов и работников СМИ ввели в Хабаровском крае

Posted 18 февраля, 05:43
Published 18 февраля, 05:43
Modified 18 февраля, 05:45
Updated 18 февраля, 05:45
— Предложение создать награды поступило от Союза журналистов края. Инициативу рассмотрел общественный совет при нашем комитете, поддержали глава региона Дмитрий Демешин и краевые парламентарии. Региональный закон уже вступил в силу. Звания будут присуждаться профессионалам, имеющим стаж не менее 10 лет, заслуги в отрасли, а также иные награждения от государственных органов и органов местного самоуправления, — рассказали в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края.
Заслуженным журналистом будет назван тот, кто внес вклад в развитие журналистики, объективно освещал события общественной, политической, экономической и культурной жизни края, создав свой авторский стиль. Получить звание заслуженного работника сферы массовых коммуникаций смогут сотрудники СМИ, организаций полиграфии, пресс-служб государственных органов края и органов местного самоуправления.
Подать заявку в комитет по информполитике на получение награды в этом году можно до 31 марта. Самостоятельно направить ходатайство на имя губернатора края о присвоении почетных званий по профессиям могут депутаты Законодательной Думы края и ее председатель, члены правительства, руководители исполнительных органов края и иных государственных органов, а также органов местного самоуправления. С перечнем документов, которые необходимо приложить к заявке, можно ознакомиться в приложении.
По вопросам подготовки наградных материалов можно обратиться в комитет по телефонам: (4212) 32-38-40, 30-52-85.