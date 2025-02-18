Похищения не было: разборки таксистов обросли «фейками» в Приморском крае

Чем обернулся конфликт водителей во владивостокском аэропорту в Приморье

Сюжет Такси

Весть о похищении человека на территории аэропорта разлетелась в соцсетях. Однако «разбор полетов» показал, что кто-то решил обмануть приморцев. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.