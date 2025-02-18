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Posted 18 февраля, 01:37

Published 18 февраля, 01:37

Modified 18 февраля, 01:39

Updated 18 февраля, 01:39

Чем обернулся конфликт водителей во владивостокском аэропорту в Приморье

Похищения не было: разборки таксистов обросли «фейками» в Приморском крае

18 февраля 2025, 01:37
Фото: 1MI.

Чем обернулся конфликт водителей во владивостокском аэропорту в Приморье

Сюжет
Такси
Весть о похищении человека на территории аэропорта разлетелась в соцсетях. Однако «разбор полетов» показал, что кто-то решил обмануть приморцев. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.

В новых медиа распространилась информация о том, что во владивостокском аэропорту похитили человека. Однако в пресс-службе Дальневосточной полиции сообщили, что весть — фейк.

Силовики установили, что между водителями такси произошел конфликт. Однако недопонимания удалось решить в ходе переговоров.

«В результате проведенного разбирательства участники конфликта пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу. От подачи заявлений в правоохранительные органы обе стороны отказались», — отметили в пресс-службе транспортной полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские врачи своевременно оказали помощь пассажирам самолета.

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