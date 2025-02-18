Похищения не было: разборки таксистов обросли «фейками» в Приморском крае

Posted 18 февраля, 01:37
Published 18 февраля, 01:37
Modified 18 февраля, 01:39
Updated 18 февраля, 01:39
В новых медиа распространилась информация о том, что во владивостокском аэропорту похитили человека. Однако в пресс-службе Дальневосточной полиции сообщили, что весть — фейк.
Силовики установили, что между водителями такси произошел конфликт. Однако недопонимания удалось решить в ходе переговоров.
«В результате проведенного разбирательства участники конфликта пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу. От подачи заявлений в правоохранительные органы обе стороны отказались», — отметили в пресс-службе транспортной полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские врачи своевременно оказали помощь пассажирам самолета.