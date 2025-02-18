Покушались на убийство: опасных юнцов отправили за решетку во Владивостоке — видео

Posted 18 февраля, 07:09
Published 18 февраля, 07:09
Modified 18 февраля, 07:11
Updated 18 февраля, 07:11
Резонансная история конфликта юных приморцев и бдительного мужчины развивается достаточно стремительно во Владивостоке. Не успели силовики отыскать подозреваемых в покушении на убийство, как суд уже определил ближайшую судьбу для двоих фигурантов.
По данным пресс-службы регионального СКР, двоих предполагаемых злоумышленников заключили под стражу на два месяца.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что самый старший член компании тоже задержан. Завтра суд решит, какая мера пресечения выпадет на его долю.
Напомним, три молодых человека, 2008, 2010 и 2005 годов рождения, устроили драку с потерпевшим, которого госпитализировали в больницу с ранением головы.
Приморцы отреагировали на новые обстоятельства в деле.
«Да посмотрите какой лось здоровый. С виду и не скажешь, что ребенок»;
«Вот так бывает, заступишься — повезет, что выживешь»;
«Здоровья пострадавшему».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивный мужчина напал на силовика во Владивостоке.