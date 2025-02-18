vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:09

Published 18 февраля, 07:09

Modified 18 февраля, 07:11

Updated 18 февраля, 07:11

Подростков, устроивших пальбу, заключили под стражу в Приморье

Покушались на убийство: опасных юнцов отправили за решетку во Владивостоке — видео

18 февраля 2025, 07:09
Фото: sledcom25.

Подростков, устроивших пальбу, заключили под стражу в Приморье

Сюжет
Суд
У подростков, стрелявших в мужчину, судя по всему, детство подошло к концу. В ближайшее время юные жители Приморского края познают совершенно иную жизнь.

Резонансная история конфликта юных приморцев и бдительного мужчины развивается достаточно стремительно во Владивостоке. Не успели силовики отыскать подозреваемых в покушении на убийство, как суд уже определил ближайшую судьбу для двоих фигурантов.

Били друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову
Узнать подробнее

По данным пресс-службы регионального СКР, двоих предполагаемых злоумышленников заключили под стражу на два месяца.

Видео: sledcom25.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что самый старший член компании тоже задержан. Завтра суд решит, какая мера пресечения выпадет на его долю.

Напомним, три молодых человека, 2008, 2010 и 2005 годов рождения, устроили драку с потерпевшим, которого госпитализировали в больницу с ранением головы.

Приморцы отреагировали на новые обстоятельства в деле.

«Да посмотрите какой лось здоровый. С виду и не скажешь, что ребенок»;
«Вот так бывает, заступишься — повезет, что выживешь»;
«Здоровья пострадавшему».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивный мужчина напал на силовика во Владивостоке.

Ругался матом и избил: провокатор напал на силовика во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Задолжал миллионы за кипяточек: горячий конфликт приятелей случился в ПриморьеПовязали дебошира: очередной участник массовой потасовки задержан в ПриморьеЖестокую расправу не утаить: сын попытался скрыть убийство отца в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Суд#Драка#Задержание#Преступление#Конфликт#Приморский край#Госпитализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика