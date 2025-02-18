Предвестник мирового катаклизма: Земля аномально ускоряется, сказали учёные

Posted 18 февраля, 01:43
Published 18 февраля, 01:43
Modified 18 февраля, 01:45
Updated 18 февраля, 01:45
О столь необычном последствии аномального ускорения вращения Земли рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
Он подчеркнул, что технически эта задача — изъять секунду времени — не вызывает никаких проблем.
Также учёный пояснил: Земля периодически либо ускоряет, либо замедляет скорость вращения, и чёткого ответа на вопрос «почему это так» у специалистов пока нет. Связано ли это явление с последствиями человеческой деятельности, всемирным потеплением et cetera, тоже пока неясно.
— Вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма, — добавил Сергей Донченко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что за поколение бета появилось на Земле.