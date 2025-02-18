Предвестник мирового катаклизма: Земля аномально ускоряется, сказали учёные

Также учёный пояснил: Земля периодически либо ускоряет, либо замедляет скорость вращения, и чёткого ответа на вопрос «почему это так» у специалистов пока нет. Связано ли это явление с последствиями человеческой деятельности, всемирным потеплением et cetera, тоже пока неясно.