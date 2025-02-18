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Posted 18 февраля, 01:43

Published 18 февраля, 01:43

Modified 18 февраля, 01:45

Updated 18 февраля, 01:45

Учёным придётся вычесть из мирового времени одну секунду из-за ускорения Земли

Предвестник мирового катаклизма: Земля аномально ускоряется, сказали учёные

18 февраля 2025, 01:43
Фото: 1MI.

Учёным придётся вычесть из мирового времени одну секунду из-за ускорения Земли

Скорость вращения Земли аномально растёт в последние годы и к 2029-му учёным придётся изъять одну секунду из мирового времени. И они справятся с этой задачей.

О столь необычном последствии аномального ускорения вращения Земли рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Он подчеркнул, что технически эта задача — изъять секунду времени — не вызывает никаких проблем.

Также учёный пояснил: Земля периодически либо ускоряет, либо замедляет скорость вращения, и чёткого ответа на вопрос «почему это так» у специалистов пока нет. Связано ли это явление с последствиями человеческой деятельности, всемирным потеплением et cetera, тоже пока неясно.

Вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма, — добавил Сергей Донченко.

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