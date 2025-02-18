Прикроватный фитнес: житель Приморья установил необычный рекорд

Известный приморский бегун Дмитрий Якухный во время пандемии коронавируса готовился к тяжелому и изнурительному марафону в пустыне Сахара. Для того чтобы не терять форму во время самоизоляции он отодвинул кровать и успешно пробежал вокруг нее стокилометровую дистанцию.