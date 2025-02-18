Прикроватный фитнес: житель Приморья установил необычный рекорд

Posted 18 февраля, 05:07
Published 18 февраля, 05:07
Modified 18 февраля, 05:09
Updated 18 февраля, 05:09
Известный приморский бегун Дмитрий Якухный во время пандемии коронавируса готовился к тяжелому и изнурительному марафону в пустыне Сахара. Для того чтобы не терять форму во время самоизоляции он отодвинул кровать и успешно пробежал вокруг нее стокилометровую дистанцию.
Каждые десять километров атлет менял направление, чтобы не закружилась голова. В разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» Дмитрий подтвердил, что рекорд получил отметку не только как зарегистрированный рекорд России, но и как рекорд мира.
Отметим, что приморский бегун часто выполняет интересные «челенджи». В феврале 2020 года ультрамарафонец пробежал суточный забег на беговой дорожке в пользу фонда Константина Хабенского под названием «Барханы Добра». А буквально несколько недель назад он пробежал ледовый полумарафон в костюме «Хинкали».