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Posted 18 февраля, 05:07

Published 18 февраля, 05:07

Modified 18 февраля, 05:09

Updated 18 февраля, 05:09

Прикроватный фитнес: житель Приморья установил необычный рекорд

Прикроватный фитнес: житель Приморья установил необычный рекорд

18 февраля 2025, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Спорт
«Пандемийный рекорд» приморского Дмитрия Якухного получил регистрацию в реестре рекордов. Бегун преодолел сто километров вокруг кровати.

Известный приморский бегун Дмитрий Якухный во время пандемии коронавируса готовился к тяжелому и изнурительному марафону в пустыне Сахара. Для того чтобы не терять форму во время самоизоляции он отодвинул кровать и успешно пробежал вокруг нее стокилометровую дистанцию.

Каждые десять километров атлет менял направление, чтобы не закружилась голова. В разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» Дмитрий подтвердил, что рекорд получил отметку не только как зарегистрированный рекорд России, но и как рекорд мира.

Отметим, что приморский бегун часто выполняет интересные «челенджи». В феврале 2020 года ультрамарафонец пробежал суточный забег на беговой дорожке в пользу фонда Константина Хабенского под названием «Барханы Добра». А буквально несколько недель назад он пробежал ледовый полумарафон в костюме «Хинкали».

«Стоп коронавирусу»: приморец пробежал 100 км вокруг кровати, готовясь к марафону
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#Новости#Спорт#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Марафон#Рекорд#Бег#Самоизоляция#Приморский край#Приморье
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