Примерно 250 туристических проектов с господдержкой станут доступны МСП в регионах

Posted 18 февраля, 14:53
Published 18 февраля, 14:53
Modified 18 февраля, 14:53
Updated 18 февраля, 14:53
В течение полугода со дня запуска сервиса им воспользовались 38 субъектов Федерации. Выяснилось, что самую высокую потребность регионы испытывают в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов) и многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
С того момента как начал функционировать новый сервис, через него поступило свыше 100 заявок от компаний МСП на строительство объектов инфраструктуры для туризма. КМСП и региональные власти приняли на комплексное сопровождение порядка 40% из них на общую сумму вложений, превышающую 11 млрд рублей. Три проекта, в совокупности оцениваемые в 4,2 млрд рублей, уже структурированы и переданы в банки. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, с помощью сервиса была сформирована специальная биржа, которая объединила спрос субъектов Федерации и предложения представителей бизнеса по реализации турпроектов. Каждый инвестпроект структурируется при участии экспертов КМСП и властей регионов для привлечения финансирования банков, производится подбор площадок для реализации. «Каждому предпринимателю мы также предлагаем комплекс федеральных и региональных инструментов развития — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки», — подытожил глава КМСП.
В перечне МСП, работающих с сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть столичная компания. Она специализируется на создании федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 млн рублей. Для реализации проекта требовались участки земли, которые были найдены с помощью цифровой платформы МСП.РФ. КМСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила компании свыше 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор уже готовит пакет документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Известно, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» был создан Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря ему бизнес может изучить данные о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры и воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестиционных проектов с возможностью комплексного сопровождения, а также подать заявку на реализацию своего проекта в туристической сфере.