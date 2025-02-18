Пришел поддержать героя: популярный актер навестил бойца СВО из Приморья — видео

Posted 18 февраля, 07:52
Published 18 февраля, 07:52
Modified 18 февраля, 07:54
Updated 18 февраля, 07:54
Амаду Мамадаков, российский артист театра и кино, приехал поддержать военных в госпиталь. В новых медиа сообщают, что исполнитель роли Вакутагина в сериале «Солдаты» (16+) прибыл в Яковлевку. Действительно ли актер прилетел в Приморье — неизвестно.
Но ясно одно — кинодеятель действительно поддерживает бойцов, которые были или находятся в зоне СВО. На сей раз добрые слова были сказаны в адрес приморского воина. Также Амаду передал привет родным мужчины в камуфляжной футболке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае состоится фестиваль имени Сергея Ефремова, который героически погиб, выполняя военную задачу на передовой.