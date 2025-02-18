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Posted 18 февраля, 07:52

Published 18 февраля, 07:52

Modified 18 февраля, 07:54

Updated 18 февраля, 07:54

Вакутагин из «Солдаты» (16+) навестил жителя Приморского края

Пришел поддержать героя: популярный актер навестил бойца СВО из Приморья — видео

18 февраля 2025, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.

Вакутагин из «Солдаты» (16+) навестил жителя Приморского края

Сюжет
Фестиваль
Актер, который дебютировал в военном фильме и прославился своей ролью в «9 роте» (18+), приехал в госпиталь к военному из Приморья. Мужчина не только поднимает боевой дух бойцов, но и записывает видео сообщения их родным.

Амаду Мамадаков, российский артист театра и кино, приехал поддержать военных в госпиталь. В новых медиа сообщают, что исполнитель роли Вакутагина в сериале «Солдаты» (16+) прибыл в Яковлевку. Действительно ли актер прилетел в Приморье — неизвестно.

Но ясно одно — кинодеятель действительно поддерживает бойцов, которые были или находятся в зоне СВО. На сей раз добрые слова были сказаны в адрес приморского воина. Также Амаду передал привет родным мужчины в камуфляжной футболке.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае состоится фестиваль имени Сергея Ефремова, который героически погиб, выполняя военную задачу на передовой.

Фестиваль имени Сергея Ефремова пройдет в Приморье — успейте подать заявки
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