Пришел поддержать героя: популярный актер навестил бойца СВО из Приморья — видео

Вакутагин из «Солдаты» (16+) навестил жителя Приморского края

Сюжет Фестиваль

Актер, который дебютировал в военном фильме и прославился своей ролью в «9 роте» (18+), приехал в госпиталь к военному из Приморья. Мужчина не только поднимает боевой дух бойцов, но и записывает видео сообщения их родным.