vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 00:20

Published 18 февраля, 00:20

Modified 18 февраля, 00:22

Updated 18 февраля, 00:22

Нападение на полицейского произошло в Приморском крае

Ругался матом и избил: провокатор напал на силовика во Владивостоке

18 февраля 2025, 00:20
Фото: sledcom25.

Нападение на полицейского произошло в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Страж порядка заступился за горожанина и получил несколько ударов во Владивостоке. Второй участник потасовки в розыске.

Сотрудник полиции не остался в стороне, когда группа мужчин окружила горожанина и провоцировала его на необдуманные действия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Страж порядка подошел и представился, чтобы пресечь потенциально опасную ситуацию. Однако нарушитель порядка начал оскорблять правоохранителя и даже успел ударить его несколько раз.

На дебошира возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

«Материалы переданы в Следственный комитет», — отметили в полиции.

В пресс-службе регионального СКР заявили о том, что силовики разыскивают второго участника возмутительного инцидента. Следователи допрашивают свидетелей и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 16-летнего подростка завели уголовное дело за нападение на охранника магазина в Лучегорске.

Все по-взрослому: спецслужбы «взяли в оборот» 16-летнего дебошира в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Повалил, бил и терзал под объективом камеры: жестокого насильника поймали в ПриморьеПоказал содержимое штанов и скрылся: силовики ищут нарушителя порядка во ВладивостокеУщерб более 1 300 000 рублей: юных поджигателей отыскали в Приморье — фото
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Насилие#Полиция#Следственный комитет#Лучегорск#Приморский край#Силовики#Происшествия#Инцидент#Свидетели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика