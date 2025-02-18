Ругался матом и избил: провокатор напал на силовика во Владивостоке

Posted 18 февраля, 00:20
Published 18 февраля, 00:20
Modified 18 февраля, 00:22
Updated 18 февраля, 00:22
Сотрудник полиции не остался в стороне, когда группа мужчин окружила горожанина и провоцировала его на необдуманные действия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Страж порядка подошел и представился, чтобы пресечь потенциально опасную ситуацию. Однако нарушитель порядка начал оскорблять правоохранителя и даже успел ударить его несколько раз.
На дебошира возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
«Материалы переданы в Следственный комитет», — отметили в полиции.
В пресс-службе регионального СКР заявили о том, что силовики разыскивают второго участника возмутительного инцидента. Следователи допрашивают свидетелей и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 16-летнего подростка завели уголовное дело за нападение на охранника магазина в Лучегорске.