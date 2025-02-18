Скачки температуры и сильный ветер с моря: тепло покинуло Приморье?

Posted 18 февраля, 09:55
Published 18 февраля, 09:55
Modified 18 февраля, 09:57
Updated 18 февраля, 09:57
19 февраля погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный: в центральных районах умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9…-30°C, а днем от -2 до -13°C.
Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура опустится до -12…-14°C, а днем ожидается от -6 до -8°C. Ветер будет сильным, что может создавать ощущение еще большей холодности.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью температура составит -15…-17°C, а днем поднимется до -5…-7°C. Ветер будет умеренным, но к вечеру может усилиться.
Находка встретит день с небольшой облачностью, обойдется без осадков. Ночью температура составит -11…-13°C, а днем ожидается от -3 до -5°C. Ветер северный, умеренный до сильного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье будет холодно и снежно.