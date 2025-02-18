Скачки температуры и сильный ветер с моря: тепло покинуло Приморье?

19 февраля погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный: в центральных районах умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9…-30°C, а днем от -2 до -13°C.