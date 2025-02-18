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Posted 18 февраля, 09:55

Published 18 февраля, 09:55

Modified 18 февраля, 09:57

Updated 18 февраля, 09:57

Скачки температуры и сильный ветер с моря: тепло покинуло Приморье?

Скачки температуры и сильный ветер с моря: тепло покинуло Приморье?

18 февраля 2025, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Похолодание и сильный ветер ожидают в нескольких районах Приморья. В центральных районах края спокойнее, но ночи будут прохладнее.

19 февраля погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный: в центральных районах умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9…-30°C, а днем от -2 до -13°C.

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура опустится до -12…-14°C, а днем ожидается от -6 до -8°C. Ветер будет сильным, что может создавать ощущение еще большей холодности.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью температура составит -15…-17°C, а днем поднимется до -5…-7°C. Ветер будет умеренным, но к вечеру может усилиться.

Находка встретит день с небольшой облачностью, обойдется без осадков. Ночью температура составит -11…-13°C, а днем ожидается от -3 до -5°C. Ветер северный, умеренный до сильного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье будет холодно и снежно.

Зима не сдаётся: холодно и снежно в Приморском крае
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