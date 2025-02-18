Тонули на глазах: трупы рыбаков вытащили из-подо льда в Приморье — видео

Posted 17 февраля, 23:24
Published 17 февраля, 23:24
Modified 17 февраля, 23:26
Updated 17 февраля, 23:26
В новых медиа разлетелись жуткие кадры, сделанные в Тавричанке. Универсал уходил под воду, а шокированные очевидцы писали о том, что в салоне авто находились люди.
К сожалению, свидетели чудовищного происшествия оказались правы — в машине находились два человека. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что водолазы вытащили из воды тела двух мужчин.
Сейчас обстоятельствах трагедии разбирается полиция.
«Толщина льда в месте провала составляла всего около 3-5 сантиметров», — подчеркнули в ведомстве.
Приморцы отреагировали на печальное известие о смерти рыбаков.
«Как же жалко. Родным соболезнования»;
«Лед тонкий, на улице столько дней плюс был. Совсем не хотят беречь себя»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сахалинские рыбаки не захотели, чтобы их спасали. Дальневосточников уносило в открытое море.