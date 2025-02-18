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Posted 17 февраля, 23:24

Published 17 февраля, 23:24

Modified 17 февраля, 23:26

Updated 17 февраля, 23:26

Машина с рыбаками ушла под лед в Приморском крае

Тонули на глазах: трупы рыбаков вытащили из-подо льда в Приморье — видео

17 февраля 2025, 23:24
Фото: 1MI.

Машина с рыбаками ушла под лед в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Кадры с тонущим автомобилем потрясла Приморский край. Ведь свидетели инцидента уверяли, что вместе с железом тонули люди. Подписчики социальных сетей надеялись, что очевидцы шокирующего происшествия ошиблись, но нет.

В новых медиа разлетелись жуткие кадры, сделанные в Тавричанке. Универсал уходил под воду, а шокированные очевидцы писали о том, что в салоне авто находились люди.

В салоне были люди? — Автомобиль ушел под лед в Приморье — фото
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К сожалению, свидетели чудовищного происшествия оказались правы — в машине находились два человека. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что водолазы вытащили из воды тела двух мужчин.

Сейчас обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

«Толщина льда в месте провала составляла всего около 3-5 сантиметров», — подчеркнули в ведомстве.
Видео: mchs_vdk.

Приморцы отреагировали на печальное известие о смерти рыбаков.

«Как же жалко. Родным соболезнования»;
«Лед тонкий, на улице столько дней плюс был. Совсем не хотят беречь себя»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сахалинские рыбаки не захотели, чтобы их спасали. Дальневосточников уносило в открытое море.

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