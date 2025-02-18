Традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская метель» прошла в Хабаровском крае

На территории стартового городка работал пункт с горячим питанием, была организована развлекательная программа для детей и взрослых. Также прошла уже традиционная акция помощи бездомным животным «Собака-обнимака», где каждый смог сделать фото с животными и внести посильный вклад в помощь нуждающимся четвероногим друзьям. Поддержка направлена общественным организациям «Милосердие», «ХелпХаски» и «Добрый дом». Помощь принималась в виде медикаментов, кормов, пеленок, ветоши, а также были размещены благотворительные ящики для наличных. Кроме того, после соревнований все желающие могли прокатиться на собачьих упряжках.