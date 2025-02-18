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Posted 18 февраля, 03:58

Published 18 февраля, 03:58

Modified 18 февраля, 04:00

Updated 18 февраля, 04:00

Традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская метель» прошла в Хабаровском крае

Традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская метель» прошла в Хабаровском крае

18 февраля 2025, 03:58
Фото: Правительство Хабаровского края.
Традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская Метель» завершилась в регионе. В этот раз она стала юбилейной и прошла в 15-й раз. Трасса расположилась на территории лыжной базы «Лидер» в селе Воронежское.

Соревнования собрали самых преданных фанатов гонок на собачьих упряжках из разных городов Хабаровского края. Также гости из Приморского края выступили вне зачета.

Медали разыграли в дисциплинах: лыжи-спринт одна собака, нарта-спринт две, четыре и шесть собак. На старты вышли как опытные каюры, так и совсем юные. Всего более 70 спортсменов и 140 собак приняли участие в гонке.

— Впервые согласовали проведение гонки на лыжной трассе. Раньше мы всегда соревновались в полях. Это позволило провести мероприятие с удобствами и привлечь большое количество болельщиков. «Амурская метель 2025» собрала более 400 зрителей — таких масштабов не было никогда. Планируем и дальше проводить соревнования и делать их лучше и масштабнее, чтобы популяризировать ездовой спорт, — рассказал заместитель председателя Хабаровского центра ездового спорта «Тандем» Сергей Егоров.

На территории стартового городка работал пункт с горячим питанием, была организована развлекательная программа для детей и взрослых. Также прошла уже традиционная акция помощи бездомным животным «Собака-обнимака», где каждый смог сделать фото с животными и внести посильный вклад в помощь нуждающимся четвероногим друзьям. Поддержка направлена общественным организациям «Милосердие», «ХелпХаски» и «Добрый дом». Помощь принималась в виде медикаментов, кормов, пеленок, ветоши, а также были размещены благотворительные ящики для наличных. Кроме того, после соревнований все желающие могли прокатиться на собачьих упряжках.

По итогам гонки лучшими в своих дисциплинах среди взрослых спортсменов стали Ольга Рыжкова, Александр Лебедев, Антон Панов, Александр Шевцов, Юлия Интюк. Среди юных спортсменов сильнейшим стал Леонид Федченко.

Добавим, что на этой неделе Ольга Рыжкова и Данил Куцев, который принимал участие в гонке вне зачета, отправятся на чемпионат России. Они выступят в дисциплине лыжи-спринт одна собака. Состязания пройдут в Доброграде, Владимирской области.

#Хабаровский край
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