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Posted 18 февраля, 06:37

Published 18 февраля, 06:37

Modified 18 февраля, 06:39

Updated 18 февраля, 06:39

Комическую оперу «Мавра» (16+) возвращает Приморская сцена Мариинского театра

«Ты проверяй, какого пола твой сосед»: настоящий анекдот стал явью во Владивостоке

18 февраля 2025, 06:37
Фото: Геннадий Шишкин. Приморская сцена Мариинского театра.

Комическую оперу «Мавра» (16+) возвращает Приморская сцена Мариинского театра

Сюжет
Премьера
Он переоделся в женское платье, чтобы быть ближе к той, в кого влюблен всем сердцем. Но вместо трагедии в стиле «Ромео и Джульетты» (16+) на этот раз получился настоящий анекдот.

27 и 28 февраля на сцене Малого зала Приморской сцены Мариинского театра зрители смогут увидеть новую режиссёрскую версию оперы «Мавра» (16+) Игоря Стравинского в постановке Вячеслава Стародубцева.

10 лет назад — в 2015 году — эта чудесная опера-анекдот по знаменитой поэме Александра Пушкина «Домик в Коломне» (12+) — впервые была поставлена во Владивостоке, в нашей Мариинке. Затем спектакль был временно снят с репертуара. И вот — долгожданное возвращение!

Напомним, в основу сюжета этой простой, но в то же время очень романтичной и смешной истории лёг рассказ о любви скромной девушки Параши и молодого гусара Василия, который ради воссоединения с любимой проникает в дом её семьи под видом кухарки Мавры.

Вячеслав Стародубцев в своей постановке соединил приёмы драматического и оперного театров: музыкальные сцены сменяются разговорными, где за основу взят текст «Домика в Коломне», не вошедший в либретто. Его исполняет загримированный под Пушкина актёр, предваряя и комментируя оперные события, а подчас выступая и непосредственным участником сценического действия.

Фото: Геннадий Шишкин. Приморская сцена Мариинского театра
— Возвращение — это своего рода более глубокое погружение в материал, немного иное его прочтение, — рассказал Вячеслав Стародубцев. — Сегодня для нас с артистами важно найти новые грани и глубины музыки Стравинского и слов Пушкина, которые не теряют своей актуальности даже век спустя. Сейчас мы нашли для каждого артиста свой уникальный актёрский рисунок, а также добавили ещё один образ, который воплощает герой Пушкина, — это Купидон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем удивят приморцев на гастролях во Владивостоке артисты театра имени Леонида Якобсона.

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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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