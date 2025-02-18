В почтовом ящике — «повестка ФСБ»: что делать приморцам в этом случае

Как только нечистоплотные граждане получили доступ к вашим данным на этом портале, они начинают второй этап операции по отъёму ваших денег: звонят уже под видом «майора-капитана-полковника et cetera ФСБ». Серьёзным голосом предупреждают, что это дело государственной важности и о разговоре рассказывать никому нельзя. Мало того, чтобы убедить жертву в реальности и серьёзности происходящего, они могут даже забрасывать поддельные повестки «из ФСБ» (с формулировкой типа «Вам необходимо явиться в управление ФСБ для дачи объяснений») в почтовые ящики.