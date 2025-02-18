В почтовом ящике — «повестка ФСБ»: что делать приморцам в этом случае

Posted 17 февраля, 23:51
Published 17 февраля, 23:51
Modified 17 февраля, 23:53
Updated 17 февраля, 23:53
В пресс-службе УМВД России по Владивостоку рассказали: мошенники стали объединять в своих «многоходовочках» несколько преступных схем сразу.
— Сначала потенциальной жертве звонят, например, под предлогом замены полиса ОМС и просят назвать код из СМС — с его помощью они взламывают аккаунт на «Госуслугах», — пояснили в полиции. — Поэтому так важно никогда и никому не сообщать коды из СМС и помнить, что представиться мошенники могут кем угодно.
Как только нечистоплотные граждане получили доступ к вашим данным на этом портале, они начинают второй этап операции по отъёму ваших денег: звонят уже под видом «майора-капитана-полковника et cetera ФСБ». Серьёзным голосом предупреждают, что это дело государственной важности и о разговоре рассказывать никому нельзя. Мало того, чтобы убедить жертву в реальности и серьёзности происходящего, они могут даже забрасывать поддельные повестки «из ФСБ» (с формулировкой типа «Вам необходимо явиться в управление ФСБ для дачи объяснений») в почтовые ящики.
Аферисты, представляясь сотрудниками столь уважаемого ведомства, рассказывают жертве душераздирающую историю: из-за утечки данных с «Госуслуг» ваши деньги под угрозой — преступники пытаются их украсть, поэтому их надо срочно снять с карты и отдать сотруднику Банка России.
Что делать, чтобы не попасться?
В полиции подчёркивают, что важно
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кем еще могут прикинуться мошенники.