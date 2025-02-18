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Posted 17 февраля, 23:51

Published 17 февраля, 23:51

Modified 17 февраля, 23:53

Updated 17 февраля, 23:53

Новый вид мошенничества набирает обороты в Приморском крае

В почтовом ящике — «повестка ФСБ»: что делать приморцам в этом случае

17 февраля 2025, 23:51
Фото: Изображение Midjourney.

Новый вид мошенничества набирает обороты в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Повестки «от ФСБ» с суровыми формулировками могут обнаружить в своих почтовых ящиках жители Приморского края. Что делать? Объясняем.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку рассказали: мошенники стали объединять в своих «многоходовочках» несколько преступных схем сразу.

— Сначала потенциальной жертве звонят, например, под предлогом замены полиса ОМС и просят назвать код из СМС — с его помощью они взламывают аккаунт на «Госуслугах», — пояснили в полиции. — Поэтому так важно никогда и никому не сообщать коды из СМС и помнить, что представиться мошенники могут кем угодно.

Как только нечистоплотные граждане получили доступ к вашим данным на этом портале, они начинают второй этап операции по отъёму ваших денег: звонят уже под видом «майора-капитана-полковника et cetera ФСБ». Серьёзным голосом предупреждают, что это дело государственной важности и о разговоре рассказывать никому нельзя. Мало того, чтобы убедить жертву в реальности и серьёзности происходящего, они могут даже забрасывать поддельные повестки «из ФСБ» (с формулировкой типа «Вам необходимо явиться в управление ФСБ для дачи объяснений») в почтовые ящики.

Аферисты, представляясь сотрудниками столь уважаемого ведомства, рассказывают жертве душераздирающую историю: из-за утечки данных с «Госуслуг» ваши деньги под угрозой — преступники пытаются их украсть, поэтому их надо срочно снять с карты и отдать сотруднику Банка России.

Что делать, чтобы не попасться?

В полиции подчёркивают, что важно

  • никому не сообщать коды из СМС;
  • помнить, что мошенники могут представиться кем угодно;
  • из какого бы ведомства вам не звонили, положите трубку и перезвоните по номерам, указанным на официальном сайте.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кем еще могут прикинуться мошенники.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край#Происшествия
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