В Приморском крае начала работу горячая линия по поддержке участников СВО и их семей

Posted 18 февраля, 05:54
Published 18 февраля, 05:54
Modified 18 февраля, 05:56
Updated 18 февраля, 05:56
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: по номеру 8 (4234) 38-23-08 могут получить консультацию наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), а также члены их семей. Здесь ответят на все вопросы, касающиеся гарантированной государственной поддержки бойцов и их родных.
В частности, речь идёт о гарантированных мерах социальной, юридической и медицинской поддержки, кроме того, здесь же можно узнать о том, как пройти адаптацию по возвращении с СВО и трудоустроиться.
— Основными задачами центров являются: предусмотренные законодательством Российской Федерации и требованиями руководящих документов мониторинг социальной обстановки в гарнизонах, организация индивидуально-информационной работы с членами семей военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции, оказание адресной помощи членам семей военнослужащих в решении социальных и бытовых проблем, организация работы по подготовке необходимых документов, — разъяснили в пресс-службе Восточного военного округа, на базе которого и организована горячая линия.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как спортсмены Приморья помогают землякам — бойцам СВО.