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Posted 18 февраля, 05:54

Published 18 февраля, 05:54

Modified 18 февраля, 05:56

Updated 18 февраля, 05:56

Горячая линия по поддержке участников СВО начала работу в Приморском крае

В Приморском крае начала работу горячая линия по поддержке участников СВО и их семей

18 февраля 2025, 05:54
Фото: vostokmedia.com.

Горячая линия по поддержке участников СВО начала работу в Приморском крае

Сюжет
СВО
В Приморском крае начала работу горячая линия Центра военно-социальной поддержки военнослужащих и членов их семей Восточного военного округа. 8 (4234) 38-23-08 — запомните этот номер.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: по номеру 8 (4234) 38-23-08 могут получить консультацию наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), а также члены их семей. Здесь ответят на все вопросы, касающиеся гарантированной государственной поддержки бойцов и их родных.

В частности, речь идёт о гарантированных мерах социальной, юридической и медицинской поддержки, кроме того, здесь же можно узнать о том, как пройти адаптацию по возвращении с СВО и трудоустроиться.

— Основными задачами центров являются: предусмотренные законодательством Российской Федерации и требованиями руководящих документов мониторинг социальной обстановки в гарнизонах, организация индивидуально-информационной работы с членами семей военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции, оказание адресной помощи членам семей военнослужащих в решении социальных и бытовых проблем, организация работы по подготовке необходимых документов, — разъяснили в пресс-службе Восточного военного округа, на базе которого и организована горячая линия.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как спортсмены Приморья помогают землякам — бойцам СВО.

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#Новости#Общество#Владивосток#СВО#Приморский край
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