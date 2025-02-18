Впервые в ДФО: уникальную и невероятно сложную операцию провели в Приморье

В стенах Медцентра ДВФУ провели уникальную операцию, сообщает издание «Вести Приморье». Подобных манипуляций не проводили ранее на Дальнем Востоке. Хирургам удалось удалить опухоль, которая выросла около почки и превосходила жизненно важный орган по размерам.