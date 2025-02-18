Впервые в ДФО: уникальную и невероятно сложную операцию провели в Приморье

Posted 18 февраля, 03:32
Published 18 февраля, 03:32
Modified 18 февраля, 03:34
Updated 18 февраля, 03:34
В стенах Медцентра ДВФУ провели уникальную операцию, сообщает издание «Вести Приморье». Подобных манипуляций не проводили ранее на Дальнем Востоке. Хирургам удалось удалить опухоль, которая выросла около почки и превосходила жизненно важный орган по размерам.
Стоит отметить, что пациент был словно на пороховой бочке. Ведь опухолевый тромб мог оторваться в любой момент, — жизнь больного оборвалась бы моментально.
Обычно сложных пациентов отправляли в Москву, но владивостокские врачи разработали уникальную методику лечения, которая уже спасла жизнь одного приморца.
Команда профессионалов за семь часов установила сосудистый процесс и восстановила кровоток, сохранив деятельность почки.
К слову, такая операция стоит порядка двух миллионов рублей, но по медицинской квоте ее можно сделать бесплатно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские медики спасли мамочек во Владивостоке.