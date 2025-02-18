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Posted 18 февраля, 03:32

Published 18 февраля, 03:32

Modified 18 февраля, 03:34

Updated 18 февраля, 03:34

Уникальная методика приморских врачей спасла мужчину от смертельной болезни

Впервые в ДФО: уникальную и невероятно сложную операцию провели в Приморье

18 февраля 2025, 03:32
Фото: 1MI.

Уникальная методика приморских врачей спасла мужчину от смертельной болезни

Сюжет
Медицина
Пациент мог умереть в любой момент, но профессионализм медиков из Владивостока спас жизнь больному.

В стенах Медцентра ДВФУ провели уникальную операцию, сообщает издание «Вести Приморье». Подобных манипуляций не проводили ранее на Дальнем Востоке. Хирургам удалось удалить опухоль, которая выросла около почки и превосходила жизненно важный орган по размерам.

Стоит отметить, что пациент был словно на пороховой бочке. Ведь опухолевый тромб мог оторваться в любой момент, — жизнь больного оборвалась бы моментально.

Обычно сложных пациентов отправляли в Москву, но владивостокские врачи разработали уникальную методику лечения, которая уже спасла жизнь одного приморца.

Команда профессионалов за семь часов установила сосудистый процесс и восстановила кровоток, сохранив деятельность почки.

К слову, такая операция стоит порядка двух миллионов рублей, но по медицинской квоте ее можно сделать бесплатно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские медики спасли мамочек во Владивостоке.

Чтобы мамочки оставались мамочками: молодым женщинам спасли жизнь во Владивостоке
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Медицина#Операция#Приморский край#Происшествия#Опухоль
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