«Я поведу тебя туда»: брат с сестрой отправились на прогулку в Приморском крае — фото

— «Личность» каждого леопарда учёные распознают по уникальному расположению пятен на шерсти крупных кошек. Каждый пятнистый узор неповторим как человеческие отпечатки пальцев, — напомнили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». И добавили: научные сотрудники заповедника ведут базу данных, родословную леопардов, которая и позволяет чётко определить, во-первых, кто есть кто на видео или фото, и кто кому брат или сестра, а кто — просто проходящий мимо леопард.



Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие развесёлые игры могут устраивать пятнистые котята зимой, когда мама рядом.