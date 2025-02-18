«Я поведу тебя туда»: брат с сестрой отправились на прогулку в Приморском крае — фото

Posted 18 февраля, 05:38
Published 18 февраля, 05:38
Modified 18 февраля, 05:40
Updated 18 февраля, 05:40
Близнецы — брат и сестра — леопарды Leo 316F и Leo 315M — вышли погулять по национальному парку «Земля леопарда» в солнечный зимний день. Шли чинно, друг за дружкой, ну совсем как взрослые. А они и правда уже скоро вырастут и каждый пойдёт своей дорогой.
Сейчас брату и сестре около года. Они потихоньку начинают отделяться от мамы, но между собой пока держатся вместе. Им предстоит финальный этап сепарации: найти свой участок, свой ареал. И тогда пути брата и сестры окончательно разойдутся.
— «Личность» каждого леопарда учёные распознают по уникальному расположению пятен на шерсти крупных кошек. Каждый пятнистый узор неповторим как человеческие отпечатки пальцев, — напомнили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». И добавили: научные сотрудники заповедника ведут базу данных, родословную леопардов, которая и позволяет чётко определить, во-первых, кто есть кто на видео или фото, и кто кому брат или сестра, а кто — просто проходящий мимо леопард.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие развесёлые игры могут устраивать пятнистые котята зимой, когда мама рядом.