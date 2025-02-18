vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 05:38

Published 18 февраля, 05:38

Modified 18 февраля, 05:40

Updated 18 февраля, 05:40

Прогулку леопардов-близнецов зафиксировали в Приморском крае

«Я поведу тебя туда»: брат с сестрой отправились на прогулку в Приморском крае — фото

18 февраля 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney.

Прогулку леопардов-близнецов зафиксировали в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Они деловито — как большие! — вышли прогуляться без мамы. Такие похожие — посторонним и не различить. Упитанные, пухленькие, глаз радуется. Малыши — они всегда умиляют, даже если они хищники.

Близнецы — брат и сестра — леопарды Leo 316F и Leo 315M — вышли погулять по национальному парку «Земля леопарда» в солнечный зимний день. Шли чинно, друг за дружкой, ну совсем как взрослые. А они и правда уже скоро вырастут и каждый пойдёт своей дорогой.

Фото: @amurleo_land

Сейчас брату и сестре около года. Они потихоньку начинают отделяться от мамы, но между собой пока держатся вместе. Им предстоит финальный этап сепарации: найти свой участок, свой ареал. И тогда пути брата и сестры окончательно разойдутся.

— «Личность» каждого леопарда учёные распознают по уникальному расположению пятен на шерсти крупных кошек. Каждый пятнистый узор неповторим как человеческие отпечатки пальцев, — напомнили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». И добавили: научные сотрудники заповедника ведут базу данных, родословную леопардов, которая и позволяет чётко определить, во-первых, кто есть кто на видео или фото, и кто кому брат или сестра, а кто — просто проходящий мимо леопард.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие развесёлые игры могут устраивать пятнистые котята зимой, когда мама рядом.

Детям снег только в радость: догонялки на природе устроила малышня в Приморском крае
Узнать подробнее
#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика