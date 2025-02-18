Загадка дня: как двор обледенел без дождя и снега во Владивостоке— видео

В дальневосточной столице на Черняховского приморцы наблюдают странное зрелище. Подпорная степа покрыта льдом, на дорогах тоже образовалась шуга. Пользователи социальных сетей в недоумении — кто мог сотворить чудо-чудное в спальном районе?