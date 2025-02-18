Загадка дня: как двор обледенел без дождя и снега во Владивостоке— видео

Posted 18 февраля, 02:42
Published 18 февраля, 02:42
Modified 18 февраля, 02:44
Updated 18 февраля, 02:44
В дальневосточной столице на Черняховского приморцы наблюдают странное зрелище. Подпорная степа покрыта льдом, на дорогах тоже образовалась шуга. Пользователи социальных сетей в недоумении — кто мог сотворить чудо-чудное в спальном районе?
Если некоторые подписчики новых медиа всерьез пытались найти виновника сие чуда, то кое-кто старался отшутиться.
«Да вы не понимаете. Бобби Дрейк из „Люди Икс“ (12+) залетал на огонек», — пошутил комментатор.