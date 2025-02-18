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Posted 18 февраля, 02:42

Published 18 февраля, 02:42

Modified 18 февраля, 02:44

Updated 18 февраля, 02:44

Загадка дня: как двор обледенел без дождя и снега во Владивостоке— видео

Загадка дня: как двор обледенел без дождя и снега во Владивостоке— видео

18 февраля 2025, 02:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Каток
Полузамерзшая река образовалась около многоэтажки во Владивостоке. Жильцы дома сорвали джекпот — ночью, судя по всему, новоиспеченный каток распахнет свои двери.

В дальневосточной столице на Черняховского приморцы наблюдают странное зрелище. Подпорная степа покрыта льдом, на дорогах тоже образовалась шуга. Пользователи социальных сетей в недоумении — кто мог сотворить чудо-чудное в спальном районе?

Если некоторые подписчики новых медиа всерьез пытались найти виновника сие чуда, то кое-кто старался отшутиться.

«Да вы не понимаете. Бобби Дрейк из „Люди Икс“ (12+) залетал на огонек», — пошутил комментатор.
Видео: FATALITYVDK.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощный фонтан образовался в пригороде Владивостока.

Мощной струей хлещет на деревья: что творится в пригороде Владивостока — видео
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