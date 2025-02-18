Жгучий мороз ниже -30°С: гололедица и снегопад накроют Приморье

Posted 18 февраля, 03:55
Published 18 февраля, 03:55
Modified 18 февраля, 03:57
Updated 18 февраля, 03:57
Морозные ночи продолжают бушевать в регионе, сообщает «Примгидромет». В ближайшие два дня минимальный температурный фон будет опускаться вплоть до -31 °С. Днем тоже станет прохладнее на 1 — 3 градуса в сравнении с понедельником. Более того, в некоторых районах сохранится снег.
Во Владивостоке ночью столбики термометров будут понижаться до -12 °С и ниже. К обеду уличные градусники еле подберутся до -5 °С. Также в городе будет бушевать порывистый ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февраль продолжает демонстрировать свою стойкость в Приморском крае.