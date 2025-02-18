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Posted 18 февраля, 03:55

Published 18 февраля, 03:55

Modified 18 февраля, 03:57

Updated 18 февраля, 03:57

Резкое похолодание и циклон обрушатся на Приморский край

Жгучий мороз ниже -30°С: гололедица и снегопад накроют Приморье

18 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI.

Резкое похолодание и циклон обрушатся на Приморский край

Сюжет
Погода
От аномального тепла не осталось и следа в Приморском крае. «Лютейшие» испытания погодой нагрянули в регион.

Морозные ночи продолжают бушевать в регионе, сообщает «Примгидромет». В ближайшие два дня минимальный температурный фон будет опускаться вплоть до -31 °С. Днем тоже станет прохладнее на 1 — 3 градуса в сравнении с понедельником. Более того, в некоторых районах сохранится снег.

Во Владивостоке ночью столбики термометров будут понижаться до -12 °С и ниже. К обеду уличные градусники еле подберутся до -5 °С. Также в городе будет бушевать порывистый ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февраль продолжает демонстрировать свою стойкость в Приморском крае.

Зима не сдаётся: холодно и снежно в Приморском крае
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