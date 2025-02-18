Жгучий мороз ниже -30°С: гололедица и снегопад накроют Приморье

Морозные ночи продолжают бушевать в регионе, сообщает «Примгидромет». В ближайшие два дня минимальный температурный фон будет опускаться вплоть до -31 °С. Днем тоже станет прохладнее на 1 — 3 градуса в сравнении с понедельником. Более того, в некоторых районах сохранится снег.