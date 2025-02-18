Зима не сдаётся: холодно и снежно в Приморском крае

Posted 17 февраля, 23:15
Published 17 февраля, 23:15
Modified 17 февраля, 23:17
Updated 17 февраля, 23:17
По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем погоду определяет тыловая часть циклона. По Приморью пройдёт снег, ветер — северо-западный — будет сильным. Столбики термометров местами покажут до -15°C, что при сильном ветре ну очень холодно.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный временами сильный, морозы — до -9°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему в Приморском крае ввели особый режим.