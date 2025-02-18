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Posted 17 февраля, 23:15

Published 17 февраля, 23:15

Modified 17 февраля, 23:17

Updated 17 февраля, 23:17

В Приморском крае установилась холодная и снежная погода

Зима не сдаётся: холодно и снежно в Приморском крае

17 февраля 2025, 23:15
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае установилась холодная и снежная погода

Сюжет
Погода
Оттепель покинула Приморский край, февраль напоминает всем, что он — зимний месяц.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем погоду определяет тыловая часть циклона. По Приморью пройдёт снег, ветер — северо-западный — будет сильным. Столбики термометров местами покажут до -15°C, что при сильном ветре ну очень холодно.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный временами сильный, морозы — до -9°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему в Приморском крае ввели особый режим.

Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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