«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке

Появились детали ДТП с повисшим на леерах тягачом в Приморье

Сюжет Полиция

Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.