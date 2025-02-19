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Posted 19 февраля, 03:28

Published 19 февраля, 03:28

Modified 19 февраля, 03:30

Updated 19 февраля, 03:30

Появились детали ДТП с повисшим на леерах тягачом в Приморье

«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке

19 февраля 2025, 03:28
Фото: prim_police.

Появились детали ДТП с повисшим на леерах тягачом в Приморье

Сюжет
Полиция
Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.

Жуткая авария осложнила движение на объездной трассе Седанка — Патрокл. Многие пытались разобраться, как большегруз умудрился «забраться» на ограждение.

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В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что грузовик наехал на леера из-за экстренного торможения. В результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас автомобилисты двигаются по одной полосе. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.

Аварийные комиссары поделились новыми деталями инцидента. Водитель «Вольво» начал тормозить из-за «Приуса», который остановился в правой полосе из-за оторвавшегося колеса.

Жители региона тоже высказались о случившемся.

«Ох и попал водитель тягача. Там одна голова только миллионов 15 стоит»;
«Скоростной режим для слабаков?»
«Самое главное, что все живы и здоровы. Леера починятся, зато он избежал столкновения с машиной».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая авария попала на камеру в Уссурийске. Нашумевшее ДТП вновь обсуждают приморцы в новых медиа.

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