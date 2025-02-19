«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке

Posted 19 февраля, 03:28
Published 19 февраля, 03:28
Modified 19 февраля, 03:30
Updated 19 февраля, 03:30
Жуткая авария осложнила движение на объездной трассе Седанка — Патрокл. Многие пытались разобраться, как большегруз умудрился «забраться» на ограждение.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что грузовик наехал на леера из-за экстренного торможения. В результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас автомобилисты двигаются по одной полосе. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.
Аварийные комиссары поделились новыми деталями инцидента. Водитель «Вольво» начал тормозить из-за «Приуса», который остановился в правой полосе из-за оторвавшегося колеса.
Жители региона тоже высказались о случившемся.
«Ох и попал водитель тягача. Там одна голова только миллионов 15 стоит»;
«Скоростной режим для слабаков?»
«Самое главное, что все живы и здоровы. Леера починятся, зато он избежал столкновения с машиной».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая авария попала на камеру в Уссурийске. Нашумевшее ДТП вновь обсуждают приморцы в новых медиа.