19 тонн гуманитарного груза отправлены в зону СВО из Владивостока

Posted 18 февраля, 22:59
Published 18 февраля, 22:59
Modified 18 февраля, 22:59
Updated 18 февраля, 22:59
19 тонн груза, в составе которого продукты питания, медицинские и гигиенические принадлежности, одежда, канцелярские товары, игрушки, инструменты, специальное оборудование, техника, тяжёлые грузовики уже везут в Курскую область и зону СВО. Он должен прибыть к месту назначения к 23 февраля — Дню защитника Отечества.
Активное участие в сборе посылок для приморских бойцов, для жителей Курской области приняли председатель Думы Владивостока Андрей Брик, депутаты Александр Бондяев, Артем Володин, Вячеслав Глушко, Николай Голояд, Кирилл Григорьев, Дарья Грицаенко, Евгений Недбай, Евгений Пименов, Семён Полещук, Станислав Примаченко, Денис Русинов, Геннадий Смирнов, Александр Юртаев.
Большая часть помощи будет направлена бойцам добровольческого отряда «Тигр» — в память о Сергее Ефремове, бессменном командире подразделения, Герое России, который погиб в Курской области во время выполнения боевого задания в начале февраля, подчеркнул депутат Думы Владивостока, руководитель городского отделения общественной организации «Молодая гвардия» Артем Володин.
— Мы хотим поддержать боевой настрой бойцов, напомнить им, что несмотря на то, что город Владивосток находится на расстоянии 10 тысяч километров от них, мы всегда рядом, «болеем» за своих земляков, друзей, родственников, которые сейчас служат в «Тигре», — отметил Артём Володин.
Сбор помощи для бойцов СВО, жителей ДНР, Курской области — это естественно, как душевный порыв, как веление сердца, отметил председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы Владивостока Вячеслав Глушко:
— Я, как человек, выросший в Советском Союзе, воспринимаю чужую боль как свою, — сказал он. — Поэтому всеми силами стараюсь помочь. Мы, депутаты Думы Владивостока, уже не первый раз оказываем гуманитарную помощь жителям Курской области, ДНР, подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Подобный конвой отправляем уже в третий раз, этот груз формировался с учётом конкретных просьб жителей Курской области, военнослужащих. Что они попросили, то мы закупили и отправляем.
Депутат Думы Владивостока Денис Русинов рассказал: каждый раз, формируя гуманитарный груз в зону СВО, народные избранники внимательно прислушиваются к пожеланиям бойцов, принимающих участие в боевых действиях, чтобы отправлять «за ленточку» то, что действительно нужно, в чем есть необходимость
— Эта работа ведется системно, — подчеркнул Денис Русинов, — и мы также на постоянной основе её поддерживаем и принимаем участие в сборе помощи. В это непростое время необходимо мобилизоваться и сплотиться гражданским обществом, чтобы оказывать посильную помощь и поддержку бойцам СВО, внести посильный вклад в дело победы и помочь тем, кто пострадал от военных действий. Это важная часть общественной работы депутатов думы краевого центра.
Наши земляки, сражающиеся в зоне СВО и Курской области, должны быть уверены: здесь, в Приморье, у них надёжный тыл, здесь ими гордятся, поддерживают, ждут, подчеркнул депутат Думы Владивостока, руководитель фракции «Единая Россия», Евгений Недбай. Он напомнил, что этот сбор помощи посвящён Дню защитника Отечества и что 23 февраля гуманитарный груз прибудет к месту назначения.
— Мы отправляем теплые вещи, продукты питания, инструменты, оборудование, технику — все то, что бойцам реально нужно для выполнения боевых задач. Военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции, защищают Курскую область, должны знать, что здесь о них помнят, поддерживают и уверены, что победа будет за нами, — сказал Евгений Недбай.
Огромную важность работы по поддержке приморцев-бойцов СВО, жителей Курской области, ДНР отметил и председатель Думы Владивостока Андрей Брик.
— В составе гуманитарного груза продукты питания и предметы первой необходимости для гражданского населения. Для участвующих в СВО бойцов-дальневосточников — инструменты, компьютерная техника, автотранспорт. Это уже третья гуманитарная акция, две предыдущие были проведены в сентябре и октябре 2024 года. Благодаря поддержке Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, предпринимателей, общественных организаций, активистов «Единой России», «Молодой гвардии», волонтеров нам удалось направить в Донецкую Народную Республику и Курскую область две фуры общим весом около 32 тонн. Тогда в качестве вице-губернатора и командира отряда «Тигр» Сергей Викторович Ефремов помог принять гуманитарный груз из Владивостока на курской земле и доставить его конкретным адресатам. Он запомнился депутатам как настоящий лидер, волевой и надежный, в котором были уверены коллеги и все его боевые товарищи, — сказал Андрей Петрович.