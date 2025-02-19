19 тонн гуманитарного груза отправлены в зону СВО из Владивостока

— Я, как человек, выросший в Советском Союзе, воспринимаю чужую боль как свою, — сказал он. — Поэтому всеми силами стараюсь помочь. Мы, депутаты Думы Владивостока, уже не первый раз оказываем гуманитарную помощь жителям Курской области, ДНР, подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Подобный конвой отправляем уже в третий раз, этот груз формировался с учётом конкретных просьб жителей Курской области, военнослужащих. Что они попросили, то мы закупили и отправляем.