vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:28

Published 19 февраля, 09:28

Modified 19 февраля, 09:28

Updated 19 февраля, 09:28

Мошенник обманул пенсионерку на 150 тысяч рублей в Приморье

Бабушка в ловушке: как мошенник обманул пенсионерку на солидную сумму в Приморье

19 февраля 2025, 09:28
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенник обманул пенсионерку на 150 тысяч рублей в Приморье

Сюжет
Пенсионеры
В Спасске-Дальнем разразилась настоящая драма, но не в театре, а в квартире 78-летней бабушки, которая стала жертвой хитроумного мошенника.

В декабре 2022 года бабушка получила звонок от «внучки», которая в панике сообщила, что попала в ДТП. Как будто это не было достаточно странно, вскоре на линии появился и «лжесвидетель», который с легкостью убедил пенсионерку отдать все свои сбережения — целых 150 тысяч рублей!

Как только бабушка передала деньги, «свидетель» быстро исчез, как настоящий маг. Бабушка осталась с пустым кошельком и полным недоумением.

Теперь 27-летний мошенник, ранее судимый за подобные проделки, оказался за решеткой. Он явно не ожидал, что его «гениальный план» приведет к такому финалу.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования, а также полное возмещение ущерба потерпевшей

Читайте также:
Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная аварияШик за чужой счет: короли приморского «ипотечного пузыря» избежали заключенияСнес голову с плеч: ссора закончилась убийством в Приморском крае
#Новости#Пенсионеры#Мошенничество#Прокуратура#Спасск-Дальний#Расследование#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика