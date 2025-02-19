Бабушка в ловушке: как мошенник обманул пенсионерку на солидную сумму в Приморье

Posted 19 февраля, 09:28
Published 19 февраля, 09:28
Modified 19 февраля, 09:28
Updated 19 февраля, 09:28
В декабре 2022 года бабушка получила звонок от «внучки», которая в панике сообщила, что попала в ДТП. Как будто это не было достаточно странно, вскоре на линии появился и «лжесвидетель», который с легкостью убедил пенсионерку отдать все свои сбережения — целых 150 тысяч рублей!
Как только бабушка передала деньги, «свидетель» быстро исчез, как настоящий маг. Бабушка осталась с пустым кошельком и полным недоумением.
Теперь 27-летний мошенник, ранее судимый за подобные проделки, оказался за решеткой. Он явно не ожидал, что его «гениальный план» приведет к такому финалу.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования, а также полное возмещение ущерба потерпевшей