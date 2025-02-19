Бабушка в ловушке: как мошенник обманул пенсионерку на солидную сумму в Приморье

В декабре 2022 года бабушка получила звонок от «внучки», которая в панике сообщила, что попала в ДТП. Как будто это не было достаточно странно, вскоре на линии появился и «лжесвидетель», который с легкостью убедил пенсионерку отдать все свои сбережения — целых 150 тысяч рублей!