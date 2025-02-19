Ефимов: В Южном Бутове Москва выставила на торги возможность освоения двух участков

Гаман также сообщил о планах по дополнению инфраструктуры квартала объектами коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью свыше 140 тыс. квадратных метров. В их числе предусмотрены образовательный комплекс, состоящий из школы на 900 мест и детского сада для 200 воспитанников, а также многофункциональный общественный центр с гостиницей и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На территории будут также расположены коммунальные объекты и два судебных участка. Кроме того, запланированы работы по благоустройству и озеленению данной зоны.