Ефимов: В Южном Бутове Москва выставила на торги возможность освоения двух участков

Posted 19 февраля, 18:20
Published 19 февраля, 18:20
Modified 19 февраля, 18:20
Updated 19 февраля, 18:20
Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заявки будут приниматься до 24 марта, а аукцион планируется провести 1 апреля.
Как отметил Ефимов, город предложил на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территории, частично находящейся в бывшей промзоне «Южное Бутово». Победитель аукциона получит возможность построить новый городской квартал с жильем и объектами социальной инфраструктуры на участках общей площадью более 30 гектаров, пишет mos.ru.
Он также подчеркнул, что инвестиции в этот проект превысят 106 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для бюджета составит не менее 1,7 миллиарда рублей. После реорганизации в Южном Бутове будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест.
Данные участки находятся в непосредственной близости от станции «Бутово» МЦД-2. Один из них граничит с улицей 2-й Мелитопольской, а другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.
Стоимость начального лота установлена на уровне 109,6 миллиона рублей. К участию в аукционе приглашаются все желающие. Главным требованием является наличие опыта в строительстве капитальных сооружений общей площадью не менее 31,96 тысячи квадратных метров за последние пять лет. Участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой стоимости лота.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на данных участках планируется строительство квартала, который будет включать в себя около 180 тысяч квадратных метров современного жилья, где предусмотрены квартиры как для участников программы реновации, так и для других нужд города.
Гаман также сообщил о планах по дополнению инфраструктуры квартала объектами коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью свыше 140 тыс. квадратных метров. В их числе предусмотрены образовательный комплекс, состоящий из школы на 900 мест и детского сада для 200 воспитанников, а также многофункциональный общественный центр с гостиницей и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На территории будут также расположены коммунальные объекты и два судебных участка. Кроме того, запланированы работы по благоустройству и озеленению данной зоны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в прошлом году число проектов комплексного развития территорий (КРТ) возросло в 1,6 раза. В настоящее время в столице реализуются 302 проекта КРТ, охватывающие площадь примерно 4,2 тысячи гектаров.