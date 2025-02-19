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Posted 19 февраля, 00:47

Published 19 февраля, 00:47

Modified 19 февраля, 00:50

Updated 19 февраля, 00:50

Как опасная боль в сердце маскируется под усталость у жителей Приморского края

Это вовсе не усталость: врачи из Приморья назвали признаки «тихого убийцы» сердца

19 февраля 2025, 00:47
Фото: Изображение Midjourney.

Как опасная боль в сердце маскируется под усталость у жителей Приморского края

Сюжет
Травмы
Какие симптомы могут сигнализировать об опасном недуге, который коварно «сидит» в организме? — Узнаете в материале.

Кардиалгия — это синдром, который характеризуется болями в области сердца. Он не связан с инфарктом или ишемией, но является спутником многих кардиологических расстройств, отметили в пресс-службе МСЧ №100.

Чаще всего кардиалгия появляется после 50 лет. 22% обращений с загрудинными болями связаны именно с этим синдромом.

«Основным проявлением кардиалгии являются болевые ощущения в левой части грудной клетки. У пациента возникают боли разного характера: жгучие; ноющие; тянущие; давящие; колющие; пульсирующие. Лечением занимается кардиолог», — подметили медики.

Стоит отметить, что боль появляется неожиданно, нередко во время активности. Прекращается она также внезапно после отдыха. Стоит отметить, что иногда кардиалгия может возникать в состоянии покоя и не утихать долгое время. Бывает, что «отголоски» синдрома могут бить в левую руку, пол лопатку или даже в поясницу. Нередко у больных отмечается тошнота, головные боли, тревожность, затрудненное дыхание. Длительные боли могут спровоцировать панику и избыточную потливость.

Главная особенность этого недуга в том, что от него нельзя избавиться при помощи кардиологических медикаментов, как в случаях с другими сердечными заболеваниями.

Почему появляется кардиалгия?

  • Патологии, связанные непосредственно с работой сердца: гипертрофия миокарда (увеличение мышечной массы сердца); воспалительные заболевания; врожденный и приобретенный пороки сердца и другие нарушения в работе клапанного аппарата; ишемия (нехватка кислорода);
  • Патологии других систем и органов, расположенных в грудной клетке;
  • Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата: болезненные ощущения вызывают травмы ребер или грудины, остеохондроз грудного отдела позвоночника; заболевания органов пищеварительной системы: грыжа диафрагмы, язвенная болезнь, эзофагит; патологии органов дыхания: бронхит, трахеит, легочная гипертензия, плеврит, пневмония, злокачественные опухоли; заболевания нервной системы: к ним относятся остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, вегето сосудистая дистония и межреберная невралгия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как неопытность мам губит слух и зрение малышей в Приморском крае.

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