Это вовсе не усталость: врачи из Приморья назвали признаки «тихого убийцы» сердца

Стоит отметить, что боль появляется неожиданно, нередко во время активности. Прекращается она также внезапно после отдыха. Стоит отметить, что иногда кардиалгия может возникать в состоянии покоя и не утихать долгое время. Бывает, что «отголоски» синдрома могут бить в левую руку, пол лопатку или даже в поясницу. Нередко у больных отмечается тошнота, головные боли, тревожность, затрудненное дыхание. Длительные боли могут спровоцировать панику и избыточную потливость.