Это вовсе не усталость: врачи из Приморья назвали признаки «тихого убийцы» сердца

Posted 19 февраля, 00:47
Published 19 февраля, 00:47
Modified 19 февраля, 00:50
Updated 19 февраля, 00:50
Кардиалгия — это синдром, который характеризуется болями в области сердца. Он не связан с инфарктом или ишемией, но является спутником многих кардиологических расстройств, отметили в пресс-службе МСЧ №100.
Чаще всего кардиалгия появляется после 50 лет. 22% обращений с загрудинными болями связаны именно с этим синдромом.
«Основным проявлением кардиалгии являются болевые ощущения в левой части грудной клетки. У пациента возникают боли разного характера: жгучие; ноющие; тянущие; давящие; колющие; пульсирующие. Лечением занимается кардиолог», — подметили медики.
Стоит отметить, что боль появляется неожиданно, нередко во время активности. Прекращается она также внезапно после отдыха. Стоит отметить, что иногда кардиалгия может возникать в состоянии покоя и не утихать долгое время. Бывает, что «отголоски» синдрома могут бить в левую руку, пол лопатку или даже в поясницу. Нередко у больных отмечается тошнота, головные боли, тревожность, затрудненное дыхание. Длительные боли могут спровоцировать панику и избыточную потливость.
Главная особенность этого недуга в том, что от него нельзя избавиться при помощи кардиологических медикаментов, как в случаях с другими сердечными заболеваниями.
Почему появляется кардиалгия?
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