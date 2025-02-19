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Posted 19 февраля, 07:07

Published 19 февраля, 07:07

Modified 19 февраля, 07:09

Updated 19 февраля, 07:09

Финал Национальной технической олимпиады стартовал во Владивостоке

Глава Владивостока: удачи всем участникам Национальной технической олимпиады

19 февраля 2025, 07:07
Фото: @shestakovblog.

Финал Национальной технической олимпиады стартовал во Владивостоке

Сюжет
Молодежь
Глава Владивостока Константин Шестаков приветствовал участников финала Национальной технической олимпиады, который проходит во Владивостоке на базе ДВФУ. Краевой центр был и остаётся столицей талантливой молодёжи, это Константин Владимирович подчёркивал не раз.

Глава Владивостока отметил: в наш город приехали 79 школьников со всей России, чтобы побороться за победу в одном из двух профилей «Технологии виртуальной реальности» и «Водные робототехнические системы». А главное — в числе участников 17 (!) ребят из Владивостока.

Команда Константина Шестакова и глава города лично уже третий год последовательно и методично занимаются качественным преображением уровня образования в школах города. Привлекаются молодые кадры со всей страны, педагоги постоянно повышают квалификацию, школьники Владивостока в 2023–2024 году повышали уровень знаний по всем областям математики в частности и точным наукам в целом при помощи программ, реализуемых совместно с ДВФУ. И вот один из ярких результатов — 17 финалистов Национальной технологической олимпиады, которая входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, — из Владивостока!

До 22 февраля команды профиля «Водные робототехнические системы» в рамках инженерного тура будут решать практические задачи по разработке систем для роботов, а финалисты профиля «Технологии виртуальной реальности» — создавать приложение согласно техническому заданию.

Фото: @shestakovblog
— Олимпиада — это не просто соревнование умов, а уникальная возможность развиваться и открывать для себя новые задачи и возможности, а также обрести единомышленников, — отметил Константин Шестаков. — Чемпионы олимпиады получат в награду 100 баллов по одному из профильных предметов ЕГЭ и льготы при поступлении в вузы. Желаю удачи всем участникам!

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#Новости#Владивосток#Молодежь#Константин Шестаков#Соревнование#Приморский край
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