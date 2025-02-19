Готовимся к переменам: погоду-праздник обещают синоптики 23 февраля в Приморье

Posted 19 февраля, 03:49
Published 19 февраля, 03:49
Modified 19 февраля, 03:51
Updated 19 февраля, 03:51
Погода совсем не балует регион в последние дни. Более того, в ближайшее время в крае ожидается снежная и весьма морозная синоптическая обстановка. Однако выходные выдадутся более приятными, сообщает «Примгидромет».
Несмотря на прохладные ночи, -11 — -26 °С, максимальные температуры порадуют жителей Приморья. Ведь предпраздничная суббота окажется теплой. Столбики термометров поднимутся до -1 °С. А в воскресенье за окном будет шикарная атмосфера, — уличные градусники покажут на 1 — 3 градуса больше, чем в субботу.
Во Владивостоке днем столбики термометров поднимутся до -4 — -7 °С, а в День защитника Отечества станет еще теплее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что народный синоптик Руслан Юрковский напоминает о приближении весны в Приморском крае.