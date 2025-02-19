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Posted 19 февраля, 03:49

Published 19 февраля, 03:49

Modified 19 февраля, 03:51

Updated 19 февраля, 03:51

Весна ворвется в Приморский край раньше обычного

Готовимся к переменам: погоду-праздник обещают синоптики 23 февраля в Приморье

19 февраля 2025, 03:49
Фото: Изображение Midjourney.

Весна ворвется в Приморский край раньше обычного

Сюжет
Погода
Близится День защитника Отечества. Многие жители Приморья уже строят планы на праздничные выходные. Погода шепчет: все получится.

Погода совсем не балует регион в последние дни. Более того, в ближайшее время в крае ожидается снежная и весьма морозная синоптическая обстановка. Однако выходные выдадутся более приятными, сообщает «Примгидромет».

Несмотря на прохладные ночи, -11 — -26 °С, максимальные температуры порадуют жителей Приморья. Ведь предпраздничная суббота окажется теплой. Столбики термометров поднимутся до -1 °С. А в воскресенье за окном будет шикарная атмосфера, — уличные градусники покажут на 1 — 3 градуса больше, чем в субботу.

Во Владивостоке днем столбики термометров поднимутся до -4 — -7 °С, а в День защитника Отечества станет еще теплее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что народный синоптик Руслан Юрковский напоминает о приближении весны в Приморском крае.

«Местами будет жарко»: весна на подступах к Приморью
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