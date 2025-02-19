Картина дня в Приморье: «НЛО» в городе, 15 млн за голову и кулачный бой на дороге

Posted 19 февраля, 11:01
Published 19 февраля, 11:01
Modified 19 февраля, 11:01
Updated 19 февраля, 11:01
«НЛО» в городе
Ночной Владивосток красив и ярок. Но то, что попало на глаза ошарашенной очевидице, сложно назвать прекрасным. В небе появилось нечто пугающее, сообщила горожанка.
15 млн за голову
Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.
Кулачный бой на дороге
На улице Кузнецова во Владивостоке разразился настоящий кулачный бой, который можно было бы смело включать в программу «Смешанных единоборств». Только вместо ринга — проезжая часть, а вместо зрителей — автомобилисты, которые стали не только свидетелями, но и участниками.