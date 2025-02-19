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Posted 19 февраля, 11:01

Published 19 февраля, 11:01

Modified 19 февраля, 11:01

Updated 19 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: «НЛО» в городе, 15 млн за голову и кулачный бой на дороге

Картина дня в Приморье: «НЛО» в городе, 15 млн за голову и кулачный бой на дороге

19 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

«НЛО» в городе

Ночной Владивосток красив и ярок. Но то, что попало на глаза ошарашенной очевидице, сложно назвать прекрасным. В небе появилось нечто пугающее, сообщила горожанка.

НЛО атакует Эгершельд? — необычное зрелище напугало жителей Владивостока — фото
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15 млн за голову

Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.

«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке
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Кулачный бой на дороге

На улице Кузнецова во Владивостоке разразился настоящий кулачный бой, который можно было бы смело включать в программу «Смешанных единоборств». Только вместо ринга — проезжая часть, а вместо зрителей — автомобилисты, которые стали не только свидетелями, но и участниками.

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