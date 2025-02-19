Картина дня в Приморье: «НЛО» в городе, 15 млн за голову и кулачный бой на дороге

На улице Кузнецова во Владивостоке разразился настоящий кулачный бой, который можно было бы смело включать в программу «Смешанных единоборств». Только вместо ринга — проезжая часть, а вместо зрителей — автомобилисты, которые стали не только свидетелями, но и участниками.