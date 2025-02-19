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Posted 19 февраля, 07:47

Published 19 февраля, 07:47

Modified 19 февраля, 07:49

Updated 19 февраля, 07:49

Где теперь будут проходить событийные мероприятия Владивостока?

Концертов на площади больше не будет? Мэрия Владивостока приняла важное решение

19 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.

Где теперь будут проходить событийные мероприятия Владивостока?

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Люди
Неожиданное решение приняли в мэрии Владивостока — привычные общегородские мероприятия на Площади Борцов Революции у здания правительства Приморского края граждане больше не увидят.

На заседании комитета Заксобрания глава краевой столицы Константин Шестаков заявил о том, что мероприятия, которые обычно проводились на центральной площади, будут проходить в парке Минного городка.

На именитой локации появится пространство для проведения масштабных мероприятий и концертов.

«Статус нашей площади в центре города немного изменился, — у нас открылся Кафедральный собор. Какая-то часть мероприятий уже, наверное, невозможна к реализации в таком соседстве. Поэтому мы приняли решение, что у города Владивосток должна появиться еще одна большая открытая площадка для проведения концертов и событийных мероприятий», — подчеркнул Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что легендарное общественное пространство преобразится в ближайшее время во Владивостоке. Создатели уникального проекта намерены сохранить историческую ценность объекта, сделав его комфортным и красочным. Там появятся не только развлечения, но и зона с фудкортом и множество спортивных локаций.

Революция в сердце Приморья: началась реконструкция легендарной локации Владивостока
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