Концертов на площади больше не будет? Мэрия Владивостока приняла важное решение

Ранее «Восток-Медиа» писало, что легендарное общественное пространство преобразится в ближайшее время во Владивостоке. Создатели уникального проекта намерены сохранить историческую ценность объекта, сделав его комфортным и красочным. Там появятся не только развлечения, но и зона с фудкортом и множество спортивных локаций.