Концертов на площади больше не будет? Мэрия Владивостока приняла важное решение

Posted 19 февраля, 07:47
Published 19 февраля, 07:47
Modified 19 февраля, 07:49
Updated 19 февраля, 07:49
На заседании комитета Заксобрания глава краевой столицы Константин Шестаков заявил о том, что мероприятия, которые обычно проводились на центральной площади, будут проходить в парке Минного городка.
На именитой локации появится пространство для проведения масштабных мероприятий и концертов.
«Статус нашей площади в центре города немного изменился, — у нас открылся Кафедральный собор. Какая-то часть мероприятий уже, наверное, невозможна к реализации в таком соседстве. Поэтому мы приняли решение, что у города Владивосток должна появиться еще одна большая открытая площадка для проведения концертов и событийных мероприятий», — подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что легендарное общественное пространство преобразится в ближайшее время во Владивостоке. Создатели уникального проекта намерены сохранить историческую ценность объекта, сделав его комфортным и красочным. Там появятся не только развлечения, но и зона с фудкортом и множество спортивных локаций.