vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:24

Published 19 февраля, 08:24

Modified 19 февраля, 08:24

Updated 19 февраля, 08:24

Кулачный бой на Кузнецова: владивостокское шоу для автомобилистов попало на видео

Кулачный бой на Кузнецова: владивостокское шоу для автомобилистов попало на видео

19 февраля 2025, 08:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Насилие
На улице Кузнецова во Владивостоке разразился настоящий кулачный бой, который можно было бы смело включать в программу «Смешанных единоборств». Только вместо ринга — проезжая часть, а вместо зрителей — автомобилисты, которые стали не только свидетелями, но и участниками.

В новых медиа появилось видео, на котором запечатлено, как два отчаянных мужчины решили выяснить отношения прямо посреди дороги. Один из них, видимо, не учел весовые (и силовые) категории соперника и быстро оказался на земле, как будто его сбила машина.

Автомобилисты, наблюдая за этой сценой, сначала не вмешивались. Однако скоро зрители поняли: лучше вмешаться, чем оставить всё на произвол судьбы, пока ситуация не усугубилась.

«Мы просто хотели посмотреть, кто сильнее. Но когда один упал, стало ясно — лучше закончить это шоу», — поделился один из очевидцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в городе произошёл инцидент с подростками, которые избивали беззащитного мальчика. Тогда неравнодушный гражданин вмешался и остановил насилие.

Били друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову
Узнать подробнее
Читайте также:
Ругался матом и избил: провокатор напал на силовика во ВладивостокеСтолб линии электропередач рухнул на парикмахерскую во Владивостоке«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке
#Новости#Видео#Владивосток#Насилие#Автомобилисты#Приморский край#Очевидцы#Происшествия#Мужчины#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика