Кулачный бой на Кузнецова: владивостокское шоу для автомобилистов попало на видео

Posted 19 февраля, 08:24
Published 19 февраля, 08:24
Modified 19 февраля, 08:24
Updated 19 февраля, 08:24
В новых медиа появилось видео, на котором запечатлено, как два отчаянных мужчины решили выяснить отношения прямо посреди дороги. Один из них, видимо, не учел весовые (и силовые) категории соперника и быстро оказался на земле, как будто его сбила машина.
Автомобилисты, наблюдая за этой сценой, сначала не вмешивались. Однако скоро зрители поняли: лучше вмешаться, чем оставить всё на произвол судьбы, пока ситуация не усугубилась.
«Мы просто хотели посмотреть, кто сильнее. Но когда один упал, стало ясно — лучше закончить это шоу», — поделился один из очевидцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в городе произошёл инцидент с подростками, которые избивали беззащитного мальчика. Тогда неравнодушный гражданин вмешался и остановил насилие.