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Posted 18 февраля, 23:49

Published 18 февраля, 23:49

Modified 18 февраля, 23:51

Updated 18 февраля, 23:51

Взяточника повязали на горячем в Приморском крае

Лицом в землю за наглый подкуп: жестокое задержание взяточника в Приморье — видео

18 февраля 2025, 23:49
Фото: sledcom25.

Взяточника повязали на горячем в Приморском крае

Сюжет
ГИБДД
Приморец пытался подкупить полицейского во время сдачи экзамена на получение автоправ в Приморском крае. Однако взяточника оперативно повязали на горячем.

Мужчина передал 75 000 рублей сотруднику ГИБДД, чтобы тот предоставил возможность использовать наушники на теоретическом экзамене ему и его знакомому, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

«Преступление не было завершено, поскольку сотрудник полиции действовал в рамках оперативных мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе СКР.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу на два месяца. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента и проверяют причастность обвиняемого к другим преступлениям.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю», — подчеркнули в Следкоме.
Видео: sledcom25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как чудо-водолазка за 80 тысяч рублей не помогла приморцу сдать экзамен в ГИБДД.

Чудо-водолазка за 80 000 не помогла беспринципному мошеннику сдать экзамен в Приморье
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