Лицом в землю за наглый подкуп: жестокое задержание взяточника в Приморье — видео

Posted 18 февраля, 23:49
Published 18 февраля, 23:49
Modified 18 февраля, 23:51
Updated 18 февраля, 23:51
Мужчина передал 75 000 рублей сотруднику ГИБДД, чтобы тот предоставил возможность использовать наушники на теоретическом экзамене ему и его знакомому, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
«Преступление не было завершено, поскольку сотрудник полиции действовал в рамках оперативных мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе СКР.
Фигуранта уголовного дела заключили под стражу на два месяца. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента и проверяют причастность обвиняемого к другим преступлениям.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю», — подчеркнули в Следкоме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как чудо-водолазка за 80 тысяч рублей не помогла приморцу сдать экзамен в ГИБДД.