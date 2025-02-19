Масштабный Форум будущих технологий состоится в Москве

Posted 19 февраля, 11:09
Published 19 февраля, 11:09
Modified 19 февраля, 11:11
Updated 19 февраля, 11:11
Антон Кобяков, советник президента России и секретарь организационного комитета форума, отметил, что для достижения технологического лидерства Российской Федерации необходимо развивать инновационную экономику. Достижения в области новых материалов и химии критически важны для многих отраслей и оказывают значительное влияние на развитие других секторов, пишет newsnn.ru.
18 и 19 февраля, в преддверии начала форума, проходит научная конференция на тему «Материалы будущих технологий». В ходе этого мероприятия ведущие ученые представят результаты своих исследований, касающихся новых материалов для будущих инноваций.
В прошлом году форум посетило свыше 1,8 тысячи участников, представляющих 19 государств. В этом году участники события обсудят развитие сектора новых материалов и химической индустрии, а также актуальные инновации, инвестиционные проекты и их возможности. Выставка продемонстрирует последние достижения ведущих российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.
В рамках форума запланированы дискуссии, посвященные ключевым вопросам, таким как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производственных мощностей. Эксперты и участники дадут оценку текущим тенденциям в данной области.
В завершение мероприятия будут подведены итоги и сформулированы рекомендации для дальнейшего развития новых материалов и химии.
Подробную информацию о мероприятиях форума можно найти на официальном сайте: future-forum.tech.