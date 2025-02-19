Масштабный Форум будущих технологий состоится в Москве

В прошлом году форум посетило свыше 1,8 тысячи участников, представляющих 19 государств. В этом году участники события обсудят развитие сектора новых материалов и химической индустрии, а также актуальные инновации, инвестиционные проекты и их возможности. Выставка продемонстрирует последние достижения ведущих российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.