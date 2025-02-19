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Posted 19 февраля, 11:09

Published 19 февраля, 11:09

Modified 19 февраля, 11:11

Updated 19 февраля, 11:11

Масштабный Форум будущих технологий состоится в Москве

Масштабный Форум будущих технологий состоится в Москве

19 февраля 2025, 11:09
Фото: Росконгресс.
С 20 по 21 февраля в Москве состоится Форум будущих технологий, который объединит выдающихся ученых, экспертов и бизнесменов. Медиахолдинг 1MI выступит в роли информационного партнера данного события. Основная тема форума — «Новые материалы и химия».

Антон Кобяков, советник президента России и секретарь организационного комитета форума, отметил, что для достижения технологического лидерства Российской Федерации необходимо развивать инновационную экономику. Достижения в области новых материалов и химии критически важны для многих отраслей и оказывают значительное влияние на развитие других секторов, пишет newsnn.ru.

18 и 19 февраля, в преддверии начала форума, проходит научная конференция на тему «Материалы будущих технологий». В ходе этого мероприятия ведущие ученые представят результаты своих исследований, касающихся новых материалов для будущих инноваций.

В прошлом году форум посетило свыше 1,8 тысячи участников, представляющих 19 государств. В этом году участники события обсудят развитие сектора новых материалов и химической индустрии, а также актуальные инновации, инвестиционные проекты и их возможности. Выставка продемонстрирует последние достижения ведущих российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.

В рамках форума запланированы дискуссии, посвященные ключевым вопросам, таким как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производственных мощностей. Эксперты и участники дадут оценку текущим тенденциям в данной области.

В завершение мероприятия будут подведены итоги и сформулированы рекомендации для дальнейшего развития новых материалов и химии.

Подробную информацию о мероприятиях форума можно найти на официальном сайте: future-forum.tech.

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