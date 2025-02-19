Морозы пока не отступают: зима в Приморском крае позиций не сдаёт

Posted 18 февраля, 23:21
Published 18 февраля, 23:21
Modified 18 февраля, 23:23
Updated 18 февраля, 23:23
По сообщениям Примгидромета, сегодня над регионом царит поле повышенного давления. Снега в Приморском крае не ожидается — ну, почти. Северо-западный ветер по-прежнему остается сильным. Морозы не отступают, днём до -13°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем до -8°C.
Напомним, что сильный ветер усиливает мороз, и по ощущениям сегодня утром в краевом центре — «как в минус 18».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую погоду ожидать в конце недели.