vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 23:21

Published 18 февраля, 23:21

Modified 18 февраля, 23:23

Updated 18 февраля, 23:23

В Приморском крае установилась морозная ветреная погода

Морозы пока не отступают: зима в Приморском крае позиций не сдаёт

18 февраля 2025, 23:21
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае установилась морозная ветреная погода

Сюжет
Погода
Февраль, как и зима, медленно, но верно катится к финалу, однако морозы в Приморском крае установились стабильно крепкие.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над регионом царит поле повышенного давления. Снега в Приморском крае не ожидается — ну, почти. Северо-западный ветер по-прежнему остается сильным. Морозы не отступают, днём до -13°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем до -8°C.

Напомним, что сильный ветер усиливает мороз, и по ощущениям сегодня утром в краевом центре — «как в минус 18».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую погоду ожидать в конце недели.

Жгучий мороз ниже -30°С: гололедица и снегопад накроют Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика