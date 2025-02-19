Не только блины — что и когда готовить на Масленицу-2025

Posted 19 февраля, 12:02
Published 19 февраля, 12:02
Modified 19 февраля, 12:04
Updated 19 февраля, 12:04
Главное блюдо первого дня Масленицы, конечно, блины. Считается, что круглая форма блинов — это символ Солнца, отгоняющий морозы и приближающий весну. Но есть и другие блюда, напоминающие солнышко, которые хозяйки ставят на стол на Масленицу.
Ватрушки получили свои название от сербского «ватра» — огонь. Наши бабушки обязательно пекли ватрушки на Масленицу — с творогом и изюмом, сытные и пышные.
Как приготовить:
Не все любят сладкие блюда на Масленицу. Поэтому предлагаем приготовить аппетитные картофельные драники, которые тоже по цвету и форме напоминают солнышко.
Как приготовить:
Во второй день Масленицы молодежь устраивает веселое гуляние, а на это необходимо много сил. Потому стол должен быть сытным и обильным. Кроме блинов с разнообразными начинками, хозяйки подавали на Масленицу вареники с творогом и картошкой и разные пироги.
Традиционное блюдо русской кухни на Масленицу — кулебяки с различных видов рыбы: лосося, трески, горбуши. В качестве начинки можно использовать также рыбные консервы в собственном соку.
Как приготовить:
В этот день Масленицы тещи принимали в гости женихов дочерей и нынешних зятьев. Дорогого гостя потчевали блинами с икрой, расстегаями, курниками, пирожками с грибами и капустой.
Расстегаи на Масленицу готовят с различной начинкой: с двумя видами рыбы (например, с семгой и карпом), с яйцами и зеленым луком, капустой и грибами. Подавать расстегаи на Масленицу принято к горячей ухе из нескольких видов рыб.
Как приготовить:
Начало Широкой Масленицы сопровождается не только массовыми гуляниями, но и щедрыми и сытными столами. Главное блюдо на праздничном столе — рыба. Из нее можно приготовить на Масленицу блины с начинкой из сливочного сыра и семги, салат из печени трески, селедку под шубой, заливное.
В рецепте можно заменить форель любой другой рыбой, Для фаршировки хорошо подходит скумбрия, судак, пиленгас, щука, карп.
В этот день Масленицы зять должен быть принять в гости тещу. Чтобы не ударить в грязь лицом, семья зятя старалась удивить тещу разнообразными блюдами. Готовили на Масленицу блины и пирожки с 3-4 разными начинками, рыбные пельмени с бульоном, вареники с грибами и картофелем, сладкие пироги, рыбные блюда.
Простое, но вкусное и сытное блюдо всегда выручит на Масленицу, если ожидается много гостей. Фарш можно приготовить из любой рыбы — щуки, судака, минтая, трески.
Как приготовить:
По традиции в этот день Масленицы собирались вместе молодые девушки. На стол ставилась домашняя выпечка, сырники, пряники, пирожные, медово-ореховая пастила, сладкие молочные блюда.
Этот рецепт выручит тех, у кого осталось блинное тесто, но сами блины уже порядком надоели. Готовится просто и быстро, но наверняка удивит гостей на Масленицу.
Как приготовить:
В последний день перед Великим Постом лучше дать отдохнуть организму и не допускать переедания. В последний день Масленицы принято готовить практически постные блюда — каши с сухофруктами, печеные яблоки, гречишные оладьи и блины, блюда из яиц, драники из кабачков. Из напитков к столу на Масленицу подают квас, травяные чаи, сбитень.
Этот старинный русский напиток отлично согревает в зимнюю стужу, славится приятным ароматом и отлично подходит для чаепития с блинами.
Как приготовить:
Меню на Масленицу может быть интересным и разнообразным. Чаще всего на Масленичной неделе кроме блинов готовят блюда из теста, различную выпечку, рыбные блюда. А вот мясо на Масленицу есть запрещено — по православным канонам на неделе, предшествующей Великому Посту, нужно воздержаться от продуктов животного происхождения.