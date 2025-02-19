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Posted 19 февраля, 12:02

Published 19 февраля, 12:02

Modified 19 февраля, 12:04

Updated 19 февраля, 12:04

Когда и что приготовить на Масленицу-2025 — меню по дням

Не только блины — что и когда готовить на Масленицу-2025

19 февраля 2025, 12:02
Фото: photorecept.ru, russianfood.com, say7.info. Когда и что приготовить на Масленицу-2025 — меню по дням
Сюжет
Праздник
Масленица — это не только блины. Кулебяки, расстегаи, курники, ватрушки и еще десятки вкусных и оригинальных блюд готовятся на Масленичной неделе. Расскажем, когда и какие блюда можно приготовить на Масленицу-2025, чтобы праздничное меню не наскучило.

Что приготовить на первый день Масленицы-2025 — «Встреча»

Главное блюдо первого дня Масленицы, конечно, блины. Считается, что круглая форма блинов — это символ Солнца, отгоняющий морозы и приближающий весну. Но есть и другие блюда, напоминающие солнышко, которые хозяйки ставят на стол на Масленицу.

Рецепт ватрушек с творогом

Ватрушки получили свои название от сербского «ватра» — огонь. Наши бабушки обязательно пекли ватрушки на Масленицу — с творогом и изюмом, сытные и пышные.

Как приготовить:

  1. 100 г изюма замочите в холодной воде.
  2. 30 г свежих дрожжей смешайте с 1 ст. л сахара.
  3. В мисочке смешайте молоко и воду — в равной пропорции, по полстакана. Подогрейте жидкость примерно до 30 градусов.
  4. Добавьте в жидкость дрожжи и хорошенько перемешайте. Поставьте опару подниматься в теплое место.
  5. Растопите 100 г сливочного масла и добавьте в поднявшуюся опару. Туда же вбейте 2 яйца, добавьте 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Аккуратно всё перемешайте.
  6. Просеянную муку понемногу добавляйте в опару, замешивая некрутое тесто. Готовое тесто уберите в теплое место.
  7. Приготовьте начинку: 400 г творога протрите через сито, добавьте взбитое яйцо, изюм, 2-3 ст. л. сахара (по вкусу), щепотку соли, 1 ст. л размягченного сливочного масла.
  8. Когда тесто подойдет (минут через 30-40), разделите его на небольшие колобки. Стаканом сделайте в середине каждого колобка небольшое углубление и оставьте на полчаса, чтобы тесто снова подошло.
  9. Затем снова примните выемки стаканом и выложите туда творожную начинку. Смажьте ватрушки взбитым яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов.
  10. Выпекайте примерно 20 минут, пока ватрушки не станут золотистого цвета.
Рецепт на Масленицу — Ватрушки с творогом
Рецепт на Масленицу — Ватрушки с творогом. Фото: kopilka-kulinara.ru/vatrushki/sdobnye-vvatrushki-s-tvorogom/

Рецепт драников

Не все любят сладкие блюда на Масленицу. Поэтому предлагаем приготовить аппетитные картофельные драники, которые тоже по цвету и форме напоминают солнышко.

Как приготовить:

  1. 4-5 шт. картофеля среднего размера и одну луковицу натрите на мелкой терке. Хорошенько отожмите руками влагу.
  2. В тесто добавьте пару чайных ложек картофельного крахмала, 1 яйцо и 1 ст. л. муки.
  3. Посолите и поперчите тесто и хорошенько всё перемешайте.
  4. Выкладывайте драники на сковороду с хорошо разогретым растительным маслом. Обжаривайте с двух сторон примерно по 5-7 минут.
  5. Готовые драники выложите на салфетки, чтобы стек лишний жир.
  6. Подавайте к столу на Масленицу горячими — со сметаной и солеными огурчиками.
Рецепт на Масленицу — Драники
Рецепт на Масленицу — Драники. Фото: gotovim-doma.ru/draniki-kartofelnye

Что приготовить на второй день Масленицы-2025 — «Заигрыш»

Во второй день Масленицы молодежь устраивает веселое гуляние, а на это необходимо много сил. Потому стол должен быть сытным и обильным. Кроме блинов с разнообразными начинками, хозяйки подавали на Масленицу вареники с творогом и картошкой и разные пироги.

Рецепт рыбной кулебяки

Традиционное блюдо русской кухни на Масленицу — кулебяки с различных видов рыбы: лосося, трески, горбуши. В качестве начинки можно использовать также рыбные консервы в собственном соку.

Как приготовить:

  1. Сухие дрожжи (6 г) растворите в 200 мл теплой воды. Добавьте примерно 200 г муки, хорошенько перемешайте и поставьте в теплое место.
  2. Через 30-40 минут, когда опара подойдет, добавьте 2 ч. л. сахара и щепотку соли, пару яичных желтков и 60 г растопленного сливочного масла.
  3. Размешайте смесь, и начинайте потихоньку всыпать муку. Замесите тесто — оно должно получится эластичным.
  4. Смажьте слегка эмалированную мисочку растительным маслом, переложите туда тесто. Уберите в теплое место на 1-1,5 часа.
  5. Если вы используете в рецепте свежую рыбу, то ее нужно отварить и отделить филе. Готовое филе разомните вилкой, поперчите и посолите по вкусу, добавьте немного зелени и растопленного сливочного масла.
  6. Если используете консервированную рыбу, то просто разомните ее вилкой.
  7. Раскатайте из теста пласт толщиной не более 1 см. В центр выложите начинку. Заверните края теста и защипните их. Смажьте кулебяку взбитым яйцом. Поместите на противень возле духовки, чтоб тесто снова немного подошло.
  8. Выпекайте при 200 градусов около получаса.
Рецепт на Масленицу - Рыбная кулебяка
Рецепт на Масленицу — Рыбная кулебяка
Рецепт на Масленицу - Рыбная кулебяка. Фото: cooking.hozvo.ru/rybnaya_kulebyaka

Что приготовить на третий день Масленицы-2025 — «Лакомка»

В этот день Масленицы тещи принимали в гости женихов дочерей и нынешних зятьев. Дорогого гостя потчевали блинами с икрой, расстегаями, курниками, пирожками с грибами и капустой.

Рецепт расстегая

Расстегаи на Масленицу готовят с различной начинкой: с двумя видами рыбы (например, с семгой и карпом), с яйцами и зеленым луком, капустой и грибами. Подавать расстегаи на Масленицу принято к горячей ухе из нескольких видов рыб.

Как приготовить:

  1. В 100 г теплого молока растворите 1 ч. л. дрожжей, добавьте 1 ст. л. муки и 1 ч. л. сахара. Перемешайте и оставьте опару примерно на полчаса.
  2. Добавьте в опару 1 яйцо, 2 ст. л. размягченного сливочного масла, щепотку соли.
  3. Всё хорошенько смешайте и, понемногу подсыпая муку, замесите некрутое тесто. Уберите тесто в теплое место на пару часов, чтоб оно поднялось.
  4. Обомните тесто и оставьте в теплом месте еще на полчаса.
  5. Приготовьте начинку: мелко нарежьте 400 г капусты, обжарьте на сливочном масле. Отдельно обжарьте нарезанные мелко грибы (200-300 г) с мелко рубленным луком. Смешайте капусту и грибы, посолите, поперчите, добавьте 2 ст. л. уксуса и столько же сахара. Протушите все вместе 12-15 минут.
  6. Раскатайте тесто на небольшие круги. В серединку положите начинку и защипните края, но так, чтобы серединка осталась открытой.
  7. Расстегаи выложите на противень, накрытый пергаментом, смажьте взбитым желтком. Выпекайте около получаса при температуре 180 градусов.
Рецепт на Масленицу — Расстегаи
Рецепт на Масленицу — Расстегаи. Фото: russianfood.com/Rasstegai

Что приготовить на четвертый день Масленицы — «Разгул»

Начало Широкой Масленицы сопровождается не только массовыми гуляниями, но и щедрыми и сытными столами. Главное блюдо на праздничном столе — рыба. Из нее можно приготовить на Масленицу блины с начинкой из сливочного сыра и семги, салат из печени трески, селедку под шубой, заливное.

Рецепт фаршированной рыбы

В рецепте можно заменить форель любой другой рыбой, Для фаршировки хорошо подходит скумбрия, судак, пиленгас, щука, карп.

  • Как приготовить:
  1. Из тушки форели удалите хребет и кости. Внутри натрите тушку солью и перцем. Отставьте на полчаса.
  2. Приготовьте начинку: мелко нарежьте одну луковицу и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле.
  3. Нарежьте 400 г шпината и отправьте к луку. Перемешайте, положите сверху кусочек сливочного масла — 50 г. Немного посолите и потушите на среднем огне 10-15 минут.
  4. В отдельной мисочке смешайте пару столовых ложек зерновой горчицы, добавьте 1 ст. л меда, влейте 100 мл оливкового масла. Хорошенько перемешайте.
  5. Мелко нарежьте 3 отварных яйца. Смешайте со шпинатно-луковой начинкой.
  6. Начините смесью форель. Отправьте рыбу в духовку на полчаса при температуре 150 градусов.
  7. Готовую рыбу полейте медово-горчичным соусом, посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу с отварным картофелем.
Рецепт на Масленицу — Фаршированная шпинатом форель
Рецепт на Масленицу — Фаршированная шпинатом форель. Фото: culinary-studio.ru//farshirovannaya-shpinatom-ryba

Что приготовить на пятый день Масленицы — «Тещины вечерки»

В этот день Масленицы зять должен быть принять в гости тещу. Чтобы не ударить в грязь лицом, семья зятя старалась удивить тещу разнообразными блюдами. Готовили на Масленицу блины и пирожки с 3-4 разными начинками, рыбные пельмени с бульоном, вареники с грибами и картофелем, сладкие пироги, рыбные блюда.

Рецепт рыбных котлет

Простое, но вкусное и сытное блюдо всегда выручит на Масленицу, если ожидается много гостей. Фарш можно приготовить из любой рыбы — щуки, судака, минтая, трески.

Как приготовить:

  1. Готовый фарш слегка отожмите руками, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  2. Нарежьте мелко одну луковицу и обжарьте до золотистого цвета на сковороде.
  3. 5-6 кусочков белого батона замочите в молоке.
  4. Добавьте в рыбный фарш обжаренный лук и кусочки батона. Пропусти всё через мясорубку, чтобы добиться однородности массы.
  5. Натрите на мелкой терке 1 плавленный сырок и 1 сырую картофелину. Добавьте в фарш вместе с 1 сырым яйцом и мелко рубленой зеленью. Тщательно вымешайте фарш руками.
  6. Формуйте небольшие котлетки, обваливайте в муке или панировочных сухарях и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки.
Рецепт на Масленицу — Рыбные котлеты
Рецепт на Масленицу — Рыбные котлеты. Фото: say7.info/-Ryibnyie-kotletyi

Что приготовить на шестой день Масленицы — «Золовкины посиделки»

По традиции в этот день Масленицы собирались вместе молодые девушки. На стол ставилась домашняя выпечка, сырники, пряники, пирожные, медово-ореховая пастила, сладкие молочные блюда.

Рецепт блинного торта

Этот рецепт выручит тех, у кого осталось блинное тесто, но сами блины уже порядком надоели. Готовится просто и быстро, но наверняка удивит гостей на Масленицу.

Как приготовить:

  1. В 500 мл блинного теста всыпьте 3 ст. л. сахара. Хорошенько размешайте.
  2. Пожарьте толстые блины привычным способом.
  3. Приготовьте сметанный соус: в мисочку вылейте 500 г жирной сметаны (не менее 25% жирности). Постепенно взбивайте сметану блендером, понемногу добавляя сахарную пудру и ванилин. Готовность крема определяется так — он не растекается по мисочке.
  4. Приготовьте клубничный соус: свежую или замороженную клубнику взбейте блендером до однородной массы. Затем вылейте массу в сотейник, добавьте 100 г сахара, прогрейте на огне до полного растворения сахара.
  5. Соберите торт: каждый блин смажьте слоем сметанного крема и полейте клубничным соусом. Накройте торт пищевой пленкой и поместите на 30 минут в холодильник, чтобы он пропитался.
Рецепт на Масленицу - Блинный торт со сметанно-клубничным кремом
Рецепт на Масленицу — Блинный торт со сметанно-клубничным кремом
Рецепт на Масленицу - Блинный торт со сметанно-клубничным кремом. Фото: forne.su/katalog/torty/tort-blinnyj-s-klubnikoj

Что приготовить на седьмой день Масленицы — «Прощание»

В последний день перед Великим Постом лучше дать отдохнуть организму и не допускать переедания. В последний день Масленицы принято готовить практически постные блюда — каши с сухофруктами, печеные яблоки, гречишные оладьи и блины, блюда из яиц, драники из кабачков. Из напитков к столу на Масленицу подают квас, травяные чаи, сбитень.

Рецепт сбитня на Масленицу

Этот старинный русский напиток отлично согревает в зимнюю стужу, славится приятным ароматом и отлично подходит для чаепития с блинами.

Как приготовить:

  1. В кастрюльке вскипятите 1 литр воды.
  2. Добавьте 4-5 ст. л. меда и хорошенько размешайте.
  3. Всыпьте специи: 2-3 шт. гвоздики, 1 палочку корицы, 3 шт. черного перца горошком, мелко нарезанную цедру с половинки лимона.
  4. Потомите смесь на медленном огне 12-15 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
  5. Процедите смесь через сито. Влейте 200 мл крепкого черного чая.
  6. Дайте сбитню настояться 7-10 минут.
Напитки на Масленицу — Сбитень
Напитки на Масленицу — Сбитень. Фото: petrograph.ru/napitki-na-maslenitsu-sbiten

Меню на Масленицу может быть интересным и разнообразным. Чаще всего на Масленичной неделе кроме блинов готовят блюда из теста, различную выпечку, рыбные блюда. А вот мясо на Масленицу есть запрещено — по православным канонам на неделе, предшествующей Великому Посту, нужно воздержаться от продуктов животного происхождения.

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