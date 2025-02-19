Не только блины — что и когда готовить на Масленицу-2025

Что приготовить на первый день Масленицы-2025 — «Встреча»

Рецепт ватрушек с творогом

Рецепт драников

Что приготовить на второй день Масленицы-2025 — «Заигрыш»

Рецепт рыбной кулебяки

Что приготовить на третий день Масленицы-2025 — «Лакомка»

Рецепт расстегая

Что приготовить на четвертый день Масленицы — «Разгул»

Рецепт фаршированной рыбы

Что приготовить на пятый день Масленицы — «Тещины вечерки»

Рецепт рыбных котлет

Что приготовить на шестой день Масленицы — «Золовкины посиделки»

Рецепт блинного торта

Что приготовить на седьмой день Масленицы — «Прощание»