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Posted 18 февраля, 23:25

Published 18 февраля, 23:25

Modified 18 февраля, 23:28

Updated 18 февраля, 23:28

Яркий объект в небе заметила девушка в Приморском крае

НЛО атакует Эгершельд? — необычное зрелище напугало жителей Владивостока — фото

18 февраля 2025, 23:25
Фото: 1MI.

Яркий объект в небе заметила девушка в Приморском крае

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Погода
Ночной Владивосток красив и ярок. Но то, что попало на глаза ошарашенной очевидице, сложно назвать прекрасным. В небе появилось нечто пугающее, сообщила горожанка.

Минувшая ночь выдалась волнительной для некоторых жителей дальневосточной столицы. Обеспокоенная горожанка поделилась снимком, на котором замечен яркий неопознанный объект в небе. Что именно лицезрела воочию девушка? — Доподлинно неизвестно.

К слову, автор фото заявила, что яркое явление было неподвижно и выглядело крупнее, чем звезда. Также взволнованная приморочка отметила, вокруг него летали маленькие огоньки, которые пропали со временем.

Фото: Соцсети

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Арсеньеве мужчина попытался снять на камеру, как ему показалось, НЛО. Что на самом деле попало в объектив? — Остается только догадываться.

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