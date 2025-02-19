НЛО атакует Эгершельд? — необычное зрелище напугало жителей Владивостока — фото

Posted 18 февраля, 23:25
Published 18 февраля, 23:25
Modified 18 февраля, 23:28
Updated 18 февраля, 23:28
Минувшая ночь выдалась волнительной для некоторых жителей дальневосточной столицы. Обеспокоенная горожанка поделилась снимком, на котором замечен яркий неопознанный объект в небе. Что именно лицезрела воочию девушка? — Доподлинно неизвестно.
К слову, автор фото заявила, что яркое явление было неподвижно и выглядело крупнее, чем звезда. Также взволнованная приморочка отметила, вокруг него летали маленькие огоньки, которые пропали со временем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Арсеньеве мужчина попытался снять на камеру, как ему показалось, НЛО. Что на самом деле попало в объектив? — Остается только догадываться.