«Ой, а вы все видели?»: в Приморье сахалинец пойдёт под суд по тяжёлым статьям

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили: всё началось в 2023 году. Именно тогда, по весне, решив посетить Южную Корею и отправиться туда на пароме из Владивостока, житель Сахалина решил, что стоит захватить с собой и некоторое количество наркотиков.