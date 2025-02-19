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Posted 19 февраля, 00:43

Published 19 февраля, 00:43

Modified 19 февраля, 00:45

Updated 19 февраля, 00:45

За попытку провезти наркотики пойдёт под суд мужчина в Приморском крае

«Ой, а вы все видели?»: в Приморье сахалинец пойдёт под суд по тяжёлым статьям

19 февраля 2025, 00:43
Фото: 1MI.

За попытку провезти наркотики пойдёт под суд мужчина в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Житель Сахалина отправится в Приморье под суд за незаконный оборот наркотиков и использование поддельных документов: история о крайне незадачливом преступнике близится к закономерному финалу.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили: всё началось в 2023 году. Именно тогда, по весне, решив посетить Южную Корею и отправиться туда на пароме из Владивостока, житель Сахалина решил, что стоит захватить с собой и некоторое количество наркотиков.

Понимая, что сверток с мефедроном — не самая необходимая вещь во время таможенного досмотра, он решил спрятать 95 граммов этого запрещенного вещества — да не куда-нибудь, а прямо под платформу рентгенографического сканера, установленного на таможенном посту.

Фото: @dvtproc

За манипуляциями незадачливого сахалинца с интересом наблюдали сотрудники таможни. Когда до мужчины дошло, что происходит, он скрылся, бросив на месте свои личные вещи и документы, включая паспорт.

— В ходе осмотра брошенных вещей было обнаружено порядка 240 граммов гашиша и препарат, содержащий сильнодействующее вещество — прегабалин, свободный оборот которого на территории Российской Федерации запрещен, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Осенью прошлого года его задержали в Москве. При этом он предъявил сотрудникам полиции поддельный паспорт гражданина РФ.

Теперь 38-летнему сахалинцу придется ответить оптом, за все сразу: ему предъявлены обвинения по статье 226 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере), статье 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере) и статье 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока, обвиняемый находится под стражей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, за что во Владивостоке жестко задержали мужчину.

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#Новости#Прокуратура#Приморский край#Приморье#Происшествия
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