Правила ужесточаются: обновленные «блюстители закона» выезжают на охоту в Приморье

Posted 19 февраля, 06:43
Published 19 февраля, 06:43
Modified 19 февраля, 06:45
Updated 19 февраля, 06:45
Функционал паркрайтов, которыми оборудованы автомобили «Цифрового Приморья», растет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь устройства будут «ловить» не только горе-паркунов, но и тех, кто оставляет транспорт там, где запрещены остановка и стоянка.
«Все средства, полученные в качестве штрафов, будут поступать в бюджет Приморского края», — подчеркнули в пресс-службе платформы.
Сейчас сотрудники «Цифрового Приморья» согласовывают с ГИБДД маршруты для паркрайтов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новые камеры начали следить за порядком на дорогах Приморского края.