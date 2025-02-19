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Posted 19 февраля, 06:43

Published 19 февраля, 06:43

Modified 19 февраля, 06:45

Updated 19 февраля, 06:45

Обновленные паркрайты начинают поиски нарушителей во Владивостоке

Правила ужесточаются: обновленные «блюстители закона» выезжают на охоту в Приморье

19 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI.

Обновленные паркрайты начинают поиски нарушителей во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Технологии развиваются стремительно в Приморском крае. Автомобилисты не успели привыкнуть к паркрайтам, как «новомодные» устройства обросли расширенными возможностями.

Функционал паркрайтов, которыми оборудованы автомобили «Цифрового Приморья», растет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь устройства будут «ловить» не только горе-паркунов, но и тех, кто оставляет транспорт там, где запрещены остановка и стоянка.

«Все средства, полученные в качестве штрафов, будут поступать в бюджет Приморского края», — подчеркнули в пресс-службе платформы.

Сейчас сотрудники «Цифрового Приморья» согласовывают с ГИБДД маршруты для паркрайтов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новые камеры начали следить за порядком на дорогах Приморского края.

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