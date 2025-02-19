Преступление на парковке аэропорта: в Приморье эпично повязали похитителей — видео

Posted 19 февраля, 08:07
Published 19 февраля, 08:07
Modified 19 февраля, 08:09
Updated 19 февраля, 08:09
В дальневосточной столице задержали иностранцев, причастных к разборкам на территории аэропорта, сообщает пресс-служба Антитеррор Приморья.
Между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого два злоумышленника принудительно затолкали оппонента в автомобиль.
По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело: хулиганство (статья 213, ч.2 УК РФ). Теперь фигуранты могут лишиться свободы на срок до семи лет.
«Решается вопрос об избрании меры наказания в виде заключения под стражу», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вооруженная ОПГ ворвалась в клуб, чтобы похитить человека во Владивостоке.