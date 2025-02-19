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Posted 19 февраля, 08:07

Published 19 февраля, 08:07

Modified 19 февраля, 08:09

Updated 19 февраля, 08:09

Конфликт с похищением произошел на территории аэропорта во Владивостоке

Преступление на парковке аэропорта: в Приморье эпично повязали похитителей — видео

19 февраля 2025, 08:07
Фото: 1MI.

Конфликт с похищением произошел на территории аэропорта во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
На парковке около аэропорта произошла потасовка, в результате которой один человек оказался в чужой машине не по своей воле. Подробностями инцидента поделились в антитеррористической комиссии Приморского края.

В дальневосточной столице задержали иностранцев, причастных к разборкам на территории аэропорта, сообщает пресс-служба Антитеррор Приморья.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого два злоумышленника принудительно затолкали оппонента в автомобиль.

Видео: antiterropk.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело: хулиганство (статья 213, ч.2 УК РФ). Теперь фигуранты могут лишиться свободы на срок до семи лет.

«Решается вопрос об избрании меры наказания в виде заключения под стражу», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вооруженная ОПГ ворвалась в клуб, чтобы похитить человека во Владивостоке.

Наемники в камуфляже: вооруженные члены ОПГ ворвались в клуб Владивостока
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