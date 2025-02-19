Преступление на парковке аэропорта: в Приморье эпично повязали похитителей — видео

Конфликт с похищением произошел на территории аэропорта во Владивостоке

Сюжет Уголовное дело

На парковке около аэропорта произошла потасовка, в результате которой один человек оказался в чужой машине не по своей воле. Подробностями инцидента поделились в антитеррористической комиссии Приморского края.