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Posted 19 февраля, 04:26

Published 19 февраля, 04:26

Modified 19 февраля, 04:28

Updated 19 февраля, 04:28

Авария перекрыла движение на аэропортовской трассе в Приморье

Самосвал обидел «малыша»: ДТП перегородило дорогу в аэропорт Владивостока — видео

19 февраля 2025, 04:26
Фото: vostokmedia.com.

Авария перекрыла движение на аэропортовской трассе в Приморье

Сюжет
Пробки
Ситуация около авторазвязки, ведущей к аэропорту, заметно осложнена из-за двух машин, которые раскорячились на проезжей части.

На аэропортовской трассе грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Дорожный инцидент случился прямо перед развязкой на Кневичи, сообщают очевидцы.

Судя по кадрам, участники аварии перегородили львиную долю проезжей части. Теперь водители вынуждены втискиваться между ДТП и ограждениями.

Видео: novosti_25r.

Многие подписчики новых медиа предполагают, что без пробок не обойтись. Не исключено, что добраться до аэропорта будет нелегко из-за непредвиденных преград.

Видео: novosti_25r.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке фура чудом избежала столкновения с «Приусом», но тягачу пришлось уничтожить леера.

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#Новости#Видео#Владивосток#Пробки#Аэропорт#Микроавтобус#Приморский край#ДТП#Происшествия#Грузовой автомобиль#Кневичи
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