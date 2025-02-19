Самосвал обидел «малыша»: ДТП перегородило дорогу в аэропорт Владивостока — видео

Posted 19 февраля, 04:26
Published 19 февраля, 04:26
Modified 19 февраля, 04:28
Updated 19 февраля, 04:28
На аэропортовской трассе грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Дорожный инцидент случился прямо перед развязкой на Кневичи, сообщают очевидцы.
Судя по кадрам, участники аварии перегородили львиную долю проезжей части. Теперь водители вынуждены втискиваться между ДТП и ограждениями.
Многие подписчики новых медиа предполагают, что без пробок не обойтись. Не исключено, что добраться до аэропорта будет нелегко из-за непредвиденных преград.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке фура чудом избежала столкновения с «Приусом», но тягачу пришлось уничтожить леера.