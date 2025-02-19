Шик за чужой счет: короли приморского «ипотечного пузыря» избежали заключения

Приморский край, край сопок и морских закатов, всегда манил своей красотой и возможностью жить в гармонии с природой. Многие жители, устав от городской суеты, мечтали о собственном доме с лужайкой и видом на лес. Коттеджные поселки «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф» казались идеальным решением. Но, как это часто бывает, сказка обернулась суровой реальностью. Вместо уютных домиков с панорамными окнами, клиенты получили лишь гору проблем и солидные долги. Оказалось, что за красивыми обещаниями скрывалась схема, в результате которой десятки семей остались без денег и без крыши над головой.