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Posted 19 февраля, 09:20

Published 19 февраля, 09:20

Modified 19 февраля, 09:20

Updated 19 февраля, 09:20

Шик за чужой счет: короли приморского «ипотечного пузыря» избежали заключения

Шик за чужой счет: короли приморского «ипотечного пузыря» избежали заключения

19 февраля 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
В Приморье разгорается нешуточный скандал вокруг коттеджных поселков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф». Предприниматели, обещавшие райскую жизнь в пригороде, теперь подозреваются в масштабном мошенничестве. Обманутые клиенты задаются вопросом: когда же «строительные короли» ответят за свои дела?

Приморский край, край сопок и морских закатов, всегда манил своей красотой и возможностью жить в гармонии с природой. Многие жители, устав от городской суеты, мечтали о собственном доме с лужайкой и видом на лес. Коттеджные поселки «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф» казались идеальным решением. Но, как это часто бывает, сказка обернулась суровой реальностью. Вместо уютных домиков с панорамными окнами, клиенты получили лишь гору проблем и солидные долги. Оказалось, что за красивыми обещаниями скрывалась схема, в результате которой десятки семей остались без денег и без крыши над головой.

Истории пострадавших похожи одна на другую: ипотеки, заложенные квартиры, материнский капитал, пущенный на ветер. По предварительным данным, уже установлено 30 обманутых клиентов, и их количество продолжает расти — на этой неделе еще 24 гражданам предстоит визит в правоохранительные органы, сообщает прокуратура Приморья. Следствие пытается установить общую сумму ущерба, но очевидно одно — речь идет о десятках миллионов рублей.

Ситуация осложняется тем, что, по информации из прокуратуры, суд пока отклоняет ходатайства о заключении подозреваемых под стражу или под домашний арест. Более того, один из предполагаемых мошенников, недолго думая, попытался избавиться от дорогостоящего имущества, провернув фиктивную сделку. Ну, а что? Пока суд рассматривает дело, можно успеть что-то продать!

«Ну что, находчивый малый. У них Lexus, у вас — ипотека», — комментирует один из пользователей новых медиа. — «Не пропадет в жизни!»

К счастью, не дремлет око государево. Прокуратуре удалось арестовать внушительный автопарк, включающий Mitsubishi Delica, Nissan Mistral, Nissan Patrol и даже шикарный Lexus LX600 2022 года выпуска, стоимость которого, на секундочку, варьируется от 18 до 20 миллионов рублей. А еще — три парковочных места, здание во Владивостоке, участок земли и три помещения в Москве. В общем, скромно жили, нечего сказать!

Приморцы в шоке: «Люди последнее несли!»

Но, конечно, больше всего в этой истории возмущаются простые приморцы. Социальные сети буквально кипят от гневных комментариев.

«Неплохо так они заработали. Люди на улице, а у этих всё в шоколаде,» — пишет пользователь Александр, выражая всеобщее негодование.

Владимир, похоже, до сих пор не может поверить в произошедшее: «Сколько же они людей кинули. Ужас просто».

А вот анонимный пользователь, кажется, уже потерял дар речи: «Даже слова не могу подобрать как таких назвать можно. Люди им последнее несли».

«Почему они еще на свободе???», — задается вопросом жительница Приморья Ольга.

Но среди общего потока ярости пробивается и голос разума. Один из пострадавших справедливо опасается, что посадка подозреваемых в СИЗО может окончательно похоронить надежды на возврат вложенных средств.

«Я так же пострадал от данной компании, но если их посадить в СИЗО, тогда никто не увидит свои деньги, которые вложили, и никому тогда точно не достроят их дома. Это кто-нибудь понимает? Мне, например, интересно вернуть СВОЕ. Я думаю, их имущества не хватит, чтобы закрыть долги всем нам», — делится своим мнением пострадавший.

История с «Эко-Лайфом» и «Малина-Лайфом» — это не просто криминальная хроника. Это зеркало, отражающее реалии рынка недвижимости, где мечты о собственном жилье могут разбиться о жестокую реальность.

Остается надеяться, что правоохранительные органы доведут дело до конца, а справедливость восторжествует. И что самое главное — что эта история станет уроком для всех, кто планирует инвестировать в строительство: будьте бдительны, проверяйте информацию и не позволяйте красивым картинкам затуманить разум. Ведь в конечном итоге, за «Эко-Лайфом» может скрываться обыкновенный «Эко-Ад».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что фигурантов резонансного дела пытаются заключить под стражу в Приморье.

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