Синоптики обещают жителям умеренный мороз и порывистый ветер в Приморье

Posted 19 февраля, 10:02
Published 19 февраля, 10:02
Modified 19 февраля, 10:02
Updated 19 февраля, 10:02
По данным Примгидромета, ночью в центральных районах местами пройдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, а на побережье — сильный.
«Температура воздуха ночью составит от -12 до -27 градусов Цельсия, днем — от -2 до -9 градусов», — сообщили в пресс-службе учреждения.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного. Ночью температура опустится до -11…-13°C, днем поднимется до -6…-8°C.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный умеренный, который усилится во второй половине дня. Ночная температура -15…-17°C, дневная -5…-7°C.
В Находке будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днем -3…-5°C.
Власти рекомендуют жителям Приморья учитывать погодные условия при планировании своего дня и быть осторожными на дорогах из-за возможного усиления ветра.