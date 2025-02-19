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Posted 19 февраля, 10:02

Published 19 февраля, 10:02

Modified 19 февраля, 10:02

Updated 19 февраля, 10:02

Синоптики обещают жителям умеренный мороз и порывистый ветер в Приморье

Синоптики обещают жителям умеренный мороз и порывистый ветер в Приморье

19 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморье во вторник, 20 февраля, ожидается ясная погода с умеренными морозами. Ветер усилится, особенно на побережье. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков на большей части территории края.

По данным Примгидромета, ночью в центральных районах местами пройдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, а на побережье — сильный.

«Температура воздуха ночью составит от -12 до -27 градусов Цельсия, днем — от -2 до -9 градусов», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного. Ночью температура опустится до -11…-13°C, днем поднимется до -6…-8°C.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный умеренный, который усилится во второй половине дня. Ночная температура -15…-17°C, дневная -5…-7°C.

В Находке будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днем -3…-5°C.

Власти рекомендуют жителям Приморья учитывать погодные условия при планировании своего дня и быть осторожными на дорогах из-за возможного усиления ветра.

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