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Posted 19 февраля, 01:26

Published 19 февраля, 01:26

Modified 19 февраля, 01:28

Updated 19 февраля, 01:28

Чудовищная авария с разорванным на куски «Чайзером» попала на камеру в Приморье

Страсти кипят 3-й день: момент ДТП с разорванным авто попал на видео в Приморье

19 февраля 2025, 01:26
Фото: 1MI.

Чудовищная авария с разорванным на куски «Чайзером» попала на камеру в Приморье

Сюжет
ДТП
Ажиотаж вокруг аварии с участием «разорванной» легковушки не утихает уже несколько дней подряд. Однако, не исключено, что бурные обсуждения жителей Приморского края прекратятся на весьма эпичной ноте — в сети появилось видео того самого столкновения.

Третий день подряд приморцы обсуждают страшную аварию, которая случилась в Уссурийске. На сей раз в новых медиа появилось видео с моментом жуткого ДТП. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Судя по кадрам, сразу две легковушки намеревались «проскочить» перед «микриком», но повезло лишь одному. Второй слишком поздно начал маневр. Вероятно, водитель «Альфарда» даже не успел предположить, что беспечный товарищ на «Чайзере» выскочит на встречку.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, при каких обстоятельствах произошло жуткое столкновение седана и микроавтобуса в Приморском крае.

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