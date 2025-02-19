Страсти кипят 3-й день: момент ДТП с разорванным авто попал на видео в Приморье

Чудовищная авария с разорванным на куски «Чайзером» попала на камеру в Приморье

Сюжет ДТП

Ажиотаж вокруг аварии с участием «разорванной» легковушки не утихает уже несколько дней подряд. Однако, не исключено, что бурные обсуждения жителей Приморского края прекратятся на весьма эпичной ноте — в сети появилось видео того самого столкновения.