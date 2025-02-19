Светлана Морозова: фестиваль имени Сергея Ефремова пройдёт достойно памяти Героя

— Мы решили, что не будем ограничивать творчество участников, — сказала Светлана Морозова. — На фестиваль могут быть заявлены стихи, песни, театральные работы, хореографические, живопись — пожалуйста! Главное — они должны быть такими, чтобы фестиваль имени Сергея Ефремова был достойным памяти этого прекрасного человека! Все работы должны быть глубоко патриотичны, рассказывать и запечатлевать память о наших бойцах — участниках СВО, но и не только, можно шире — о воинах-интернационалистах, о тех, кто выполнял свой воинский долг.