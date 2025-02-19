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Posted 19 февраля, 07:07

Published 19 февраля, 07:07

Modified 19 февраля, 23:24

Updated 19 февраля, 23:24

Оргкомитет фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова прошёл во Владивостоке

Светлана Морозова: фестиваль имени Сергея Ефремова пройдёт достойно памяти Героя

19 февраля 2025, 07:07
Фото: 1MI.

Оргкомитет фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова прошёл во Владивостоке

Сюжет
Герои СВО
Организационный комитет и члены жюри патриотического фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова обсудили детали этого масштабного события, финал которого пройдёт во Владивостоке в сентябре.
— С Сергеем Ефремовым меня познакомил в свое время губернатор Приморского края Олег Кожемяко, — рассказала Светлана Морозова, председатель совета почетных граждан Владивостока, председатель совета почетных граждан Приморского края, председатель оргкомитета фестиваля и его идейный вдохновитель. — Меня поразило, насколько разносторонним был этот человек, сколько в нем широты души, искренности, любви к Родине. Вы думаете, там, на фронте, ребята любого командира зовут «батяней»? Нет, только того, кого действительно уважают!
Когда я узнала о гибели Сергея Ефремова и его товарищей, первая мысль была: нужно обязательно сохранить память об этом человеке, и не на пару лет — на годы и годы! А что лучше всего это может сделать? Конечно, искусство! Я же полжизни отдала культуре, развитию искусства в Приморском крае — вот так и родилась мысль о фестивале.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поддержал идею Светланы Сергеевны, равно как и глава Владивостока Константин Шестаков. И разумеется — представители Общественной палаты, советов почетных граждан, общественных организаций.

Напомним, первый и бессменный командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Сергей Ефремов погиб в начале февраля в Курской области во время выполнения боевого задания. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

— Одним из первых, с кем я обсудила идею, был Алексей Свиридов, руководитель исполкома приморского регионального отделения общероссийского движения «Сильная Россия», член совета по развитию региональной деятельности общественного движения «Офицеры России», — говорит Светлана Морозова. — Он в постоянном контакте с нашими бойцами на СВО, знает их нужды, мысли, его советы помогли нам точнее определить направления работы фестиваля.

В оргкомитет патриотического фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова вошли Олег Афанасьев, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества», Елена Бронникова, заместитель председателя правительства Приморья, министр культуры и архивного дела, Анатолий Васянович, почётный гражданин Приморского края и другие известные и уважаемые в регионе люди, истинные патриоты.

Жюри фестиваля возглавила Элеонора Трубникова, кандидат педагогических наук.

— Мы решили, что не будем ограничивать творчество участников, — сказала Светлана Морозова. — На фестиваль могут быть заявлены стихи, песни, театральные работы, хореографические, живопись — пожалуйста! Главное — они должны быть такими, чтобы фестиваль имени Сергея Ефремова был достойным памяти этого прекрасного человека! Все работы должны быть глубоко патриотичны, рассказывать и запечатлевать память о наших бойцах — участниках СВО, но и не только, можно шире — о воинах-интернационалистах, о тех, кто выполнял свой воинский долг.

Также в оргкомитет в качестве почетных членов были включены супруга Сергея Ефремова — Ирина Владимировна, его дочь Александра Сергеевна и брат — Андрей Викторович.

В адрес Светланы Морозовой — буквально с того самого дня, когда было объявлено о создании фестиваля — стали поступать заявки на участие — творческие люди Приморья присылают свои песни, стихи, картины.

— Меня это очень радует, дорогие мои, — говорит Светлана Морозова, — но прошу вас действовать правильно: заполнить заявку на участие и присылать работы на адрес [email protected]. Можете не сомневаться, все будут просмотрены, ни одна не останется без внимания.

Члены оргкомитета решили, что по итогам фестиваля никаких «первых-вторых-третьих» мест присуждать не будут. Отмечены так или иначе будут все участники, а самые талантливые, яркие, трогательные, пронзительные работы будут награждены особо — каждая со своей формулировкой, за что.

Также на заседании оргкомитета было отмечено: важно с самого начала задать такой уровень, чтобы фестиваль имени Сергея Ефремова стал не разовым мероприятием, а традиционным, а главное — уважаемым в регионе праздником истинного патриотизма, беззаветной любви к Родине.

— Наш фестиваль не про материальное, он про душу, про то, что внутри, про самое дорогое, — говорит Светлана Морозова. — Помочь с призовым фондом нам готовы многие меценаты, я сама отдам несколько произведений искусства, уникальных книг, картин, подаренных мне прекрасными художниками, — они станут наградами.

Гала-концерт фестиваля пройдёт в сентябре 2025 года. Уже сегодня ясно, что это будет не обычное, «для галочки», мероприятие, а масштабное событие, которое запомнится всем — и участникам, и зрителям.

Работы, заявленные на фестиваль, обязательно будут представлены широкой публике, потому что мнение жителей Приморского края так же важно, как и вердикт членов жюри.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Уссурийске будет установлен бюст Героя России Сергея Ефремова.

Бюст Героя России Сергея Ефремова установят в Уссурийском суворовском училище
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Герои СВО
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