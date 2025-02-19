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Posted 19 февраля, 01:44

Published 19 февраля, 01:44

Modified 19 февраля, 01:46

Updated 19 февраля, 01:46

Массовая авария с участием фуры спровоцировала пробку на трассе во Владивостоке

Тягач сложился на леерах: трасса «колом» из-за жуткого ДТП во Владивостоке — видео

19 февраля 2025, 01:44
Фото: autogarant_vl.

Массовая авария с участием фуры спровоцировала пробку на трассе во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Объездная трасса Седанка — Патрокл вновь в центре внимания в Приморском крае. Всему виной жесть на дороге, которую спровоцировало ДТП.

В новых медиа разлетелись жуткие кадры, сделанные после ДТП на объездной трассе Седанка — Патрокл. В районе водохранилища фура буквально сложилась пополам на леерном ограждении. Также очевидцы сообщают о том, что в этом же районе в тройной паровозик собрались легковушки.

Видео: autogarant_vl.

Приморцы предупреждают водителей — серьезная пробка собралась в обе стороны из-за крупногабаритной преграды в виде тягача.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нашумевшая авария попала на камеру в Приморском крае.

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