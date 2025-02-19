Тягач сложился на леерах: трасса «колом» из-за жуткого ДТП во Владивостоке — видео

Posted 19 февраля, 01:44
Published 19 февраля, 01:44
Modified 19 февраля, 01:46
Updated 19 февраля, 01:46
В новых медиа разлетелись жуткие кадры, сделанные после ДТП на объездной трассе Седанка — Патрокл. В районе водохранилища фура буквально сложилась пополам на леерном ограждении. Также очевидцы сообщают о том, что в этом же районе в тройной паровозик собрались легковушки.
Приморцы предупреждают водителей — серьезная пробка собралась в обе стороны из-за крупногабаритной преграды в виде тягача.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются.