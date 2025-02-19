Уходи, февраль, уводи ветра: Приморье в ожидании продолжительных морозов и снегопада

Сегодня и завтра, 19 и 20 февраля, в регионе сохранится морозная погода и противный ветер, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры будут понижаться до -24 °С, но максимальные вновь достигнут нуля. Более того, в некоторых районах продолжится снегопад.