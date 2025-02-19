Уходи, февраль, уводи ветра: Приморье в ожидании продолжительных морозов и снегопада

Posted 19 февраля, 02:29
Published 19 февраля, 02:29
Modified 19 февраля, 02:31
Updated 19 февраля, 02:31
Сегодня и завтра, 19 и 20 февраля, в регионе сохранится морозная погода и противный ветер, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры будут понижаться до -24 °С, но максимальные вновь достигнут нуля. Более того, в некоторых районах продолжится снегопад.
Во Владивостоке тоже синоптическая обстановка не претерпит серьезных изменений. Осадков не прогнозируется, но порывы ветра усугубят ситуацию. Ведь в краевой столице днем воздух прогреется чуть выше -6 °С. Днем столбики термометров упадут до -13 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суровый февральский морозец обрушится на Приморский край.