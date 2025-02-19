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Posted 19 февраля, 02:29

Published 19 февраля, 02:29

Modified 19 февраля, 02:31

Updated 19 февраля, 02:31

Сильный ветер и температурные качели не дают покоя в Приморском крае

Уходи, февраль, уводи ветра: Приморье в ожидании продолжительных морозов и снегопада

19 февраля 2025, 02:29
Фото: 1MI.

Сильный ветер и температурные качели не дают покоя в Приморском крае

Сюжет
Погода
Морозы вернулись в Приморский край после аномальной оттепели. К слову, жуткий минус на термометрах сохранится, как минимум, на несколько дней.

Сегодня и завтра, 19 и 20 февраля, в регионе сохранится морозная погода и противный ветер, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры будут понижаться до -24 °С, но максимальные вновь достигнут нуля. Более того, в некоторых районах продолжится снегопад.

Во Владивостоке тоже синоптическая обстановка не претерпит серьезных изменений. Осадков не прогнозируется, но порывы ветра усугубят ситуацию. Ведь в краевой столице днем воздух прогреется чуть выше -6 °С. Днем столбики термометров упадут до -13 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суровый февральский морозец обрушится на Приморский край.

Жгучий мороз ниже -30°С: гололедица и снегопад накроют Приморье
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