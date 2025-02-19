Водителям «врубят фары»: новым фокусам научились камеры на дорогах Приморья

Posted 19 февраля, 03:17
Published 19 февраля, 03:17
Modified 19 февраля, 03:19
Updated 19 февраля, 03:19
Теперь дорожные камеры могут многое в Приморье. Их возможности усовершенствовали и вывели из тестового режима, сообщает пресс-служба регионального правительства.
18 камер в восьми муниципалитетах устройства уже начали «высматривать» нарушителей ПДД. Чему же их обучили?
Камеры фиксируют:
Сам собой напрашивается насущный вопрос: «Где установили „всевидящее око“?"
Данная информация не является секретной. Инновационные камеры висят в Уссурийском округе в районе Пушкина, 77; Чичерина, 124; Горького, 96; Лермонтова, 41 и на втором километре дороги Доброполье — Николо-Львовское.
Также устройства установили в краевой столице на Калинина, 153; Черемуховой, 15 и на 11 километре шаморовской трассы напротив Мыса Трех Камней.
Улучшенные объективы не обошли стороной Артем: Фрунзе, 76, строение 4 и Кирова, 26.
Несколько камер установили в Фокино, Надеждинском районе, Арсеньеве, Михайловке и Анучинском округе.
«Основная задача установки камер фотовидеофиксации нарушений — обратить внимание водителей на особо аварийные участки дорог, тем самым повысив безопасность как водителей, так и пешеходов», — подчеркнули в краевом минтрансе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штрафы серьезно бьют по карманам автомобилистов в Приморском крае.