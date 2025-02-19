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Posted 19 февраля, 03:17

Published 19 февраля, 03:17

Modified 19 февраля, 03:19

Updated 19 февраля, 03:19

Где повесили обновленные дорожные камеры в Приморском крае? — адреса

Водителям «врубят фары»: новым фокусам научились камеры на дорогах Приморья

19 февраля 2025, 03:17
Фото: 1MI.

Где повесили обновленные дорожные камеры в Приморском крае? — адреса

Сюжет
Автомобилисты
Камеры видеофиксации несоблюдения ПДД нередко остепеняют беспечных водителей в Приморье. Теперь инновационные устройства научились распознавать еще несколько нарушений.

Теперь дорожные камеры могут многое в Приморье. Их возможности усовершенствовали и вывели из тестового режима, сообщает пресс-служба регионального правительства.

18 камер в восьми муниципалитетах устройства уже начали «высматривать» нарушителей ПДД. Чему же их обучили?

Камеры фиксируют:

  • Нарушения скоростного режима;
  • Неиспользование фар ближнего света или ходовых дневных огней;
  • Нарушение правил проезда перекрестка;
  • Выезд на полосу встречного движения в запрещённых местах;
  • Непредоставление преимущества движению пешеходов.

Сам собой напрашивается насущный вопрос: «Где установили „всевидящее око“?"

Данная информация не является секретной. Инновационные камеры висят в Уссурийском округе в районе Пушкина, 77; Чичерина, 124; Горького, 96; Лермонтова, 41 и на втором километре дороги Доброполье — Николо-Львовское.

Также устройства установили в краевой столице на Калинина, 153; Черемуховой, 15 и на 11 километре шаморовской трассы напротив Мыса Трех Камней.

Улучшенные объективы не обошли стороной Артем: Фрунзе, 76, строение 4 и Кирова, 26.

Несколько камер установили в Фокино, Надеждинском районе, Арсеньеве, Михайловке и Анучинском округе.

  • В районе съезда с федеральной автодороги Хабаровск — Владивосток в сторону низководного моста;
  • Фокино, в районе улицы Госпитальная, 1;
  • Арсеньев, в районе улицы Октябрьская, 18;
  • Арсеньев, перекресток улиц Жуковского и Ленинская;
  • Арсеньев, в районе улицы Новикова, 35;
  • Михайловка, в районе улицы Красноармейская, 23;
  • Таёжка две камеры на 98 и 100 километре дороги Осиновка — Рудная Пристань.
«Основная задача установки камер фотовидеофиксации нарушений — обратить внимание водителей на особо аварийные участки дорог, тем самым повысив безопасность как водителей, так и пешеходов», — подчеркнули в краевом минтрансе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штрафы серьезно бьют по карманам автомобилистов в Приморском крае.

Водить машину стало роскошью: изменения в ПДД шокировали автомобилистов Приморья
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