Втюхивал телефон, теперь ищет связь в СИЗО: что ждет приморца, напавшего на силовика

Фигурант заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры. Также в ведомстве рассказали, что подозреваемый со своим знакомым назойливо предлагали горожанам покупку телефона. Правоохранитель подошел к навязчивым гражданам, которые в ходе выяснения обстоятельств напали на него.