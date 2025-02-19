Втюхивал телефон, теперь ищет связь в СИЗО: что ждет приморца, напавшего на силовика

Posted 19 февраля, 05:28
Published 19 февраля, 05:28
Modified 19 февраля, 05:30
Updated 19 февраля, 05:30
В краевой столице на Луговой сотрудник полиции пресек попытку провокации, за что был избит. Одного из предполагаемых хулиганов удалось задержать, а вот второй скрылся с места инцидента.
Фигурант заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры. Также в ведомстве рассказали, что подозреваемый со своим знакомым назойливо предлагали горожанам покупку телефона. Правоохранитель подошел к навязчивым гражданам, которые в ходе выяснения обстоятельств напали на него.
Приморцы отреагировали на новый поворот в резонансном деле.
«Ирония судьбы: толкал подозрительный телефон на улице, а теперь просит позвонить»;
«Подозрительный телефон тоже вызывает вопросики. Откуда он взялся у них».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики разбираются в обстоятельствах нападения на охранника в Лучегорске. Подозреваемым в злодеянии оказался 16-летний парень.