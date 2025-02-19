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Posted 19 февраля, 05:28

Published 19 февраля, 05:28

Modified 19 февраля, 05:30

Updated 19 февраля, 05:30

За решетку отправили мужчину, который избил полицейского в Приморском крае

Втюхивал телефон, теперь ищет связь в СИЗО: что ждет приморца, напавшего на силовика

19 февраля 2025, 05:28
Фото: Изображение Midjourney.

За решетку отправили мужчину, который избил полицейского в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Два горожанина пытались продать телефон, яростно одолевая прохожих. Страж порядка вмешался в подозрительную ситуацию, за что горе-продавцы напали на него.

В краевой столице на Луговой сотрудник полиции пресек попытку провокации, за что был избит. Одного из предполагаемых хулиганов удалось задержать, а вот второй скрылся с места инцидента.

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Фигурант заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры. Также в ведомстве рассказали, что подозреваемый со своим знакомым назойливо предлагали горожанам покупку телефона. Правоохранитель подошел к навязчивым гражданам, которые в ходе выяснения обстоятельств напали на него.

Видео: prosecutor_pk.

Приморцы отреагировали на новый поворот в резонансном деле.

«Ирония судьбы: толкал подозрительный телефон на улице, а теперь просит позвонить»;
«Подозрительный телефон тоже вызывает вопросики. Откуда он взялся у них».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики разбираются в обстоятельствах нападения на охранника в Лучегорске. Подозреваемым в злодеянии оказался 16-летний парень.

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