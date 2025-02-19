«Вытянули репку»: смекалку и взаимовыручку проявили рыбаки в Приморском крае — видео

Posted 18 февраля, 23:47
Published 18 февраля, 23:47
Modified 18 февраля, 23:49
Updated 18 февраля, 23:49
Чрезвычайная ситуация, как сообщают в новых медиа, сложилась на днях на реке Артёмовке, которую местные по привычке называют Майхэ.
Автомобиль «немного нырнул», уйдя колёсами под лёд.
На выручку товарищу пришли другие любители зимней рыбалки. И сумели-таки помочь!
А вообще пора уже даже очень-очень влюблённым в подлёдный лов приморцам вспомнить, что и зима была аномально тёплой, и дело уже к весне, проявить не только взаимовыручку, но и здравый смысл — и прекратить выезжать на лёд.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как один рыбак кучу чаек накормил.