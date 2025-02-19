vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 23:47

Published 18 февраля, 23:47

Modified 18 февраля, 23:49

Updated 18 февраля, 23:49

Машину из полыньи самостоятельно вытащили рыбаки в Приморском крае

«Вытянули репку»: смекалку и взаимовыручку проявили рыбаки в Приморском крае — видео

18 февраля 2025, 23:47
Фото: 1MI.

Машину из полыньи самостоятельно вытащили рыбаки в Приморском крае

Сюжет
Зимняя рыбалка
Любители подлёдного лова в Приморском крае всегда отличались смекалкой и умением прийти на помощь друг другу. На днях в в Артёмовском городском округе на реке автомобиль частично ушёл под лёд. И вот тут и была продемонстрирована та самая взаимовыручка!

Чрезвычайная ситуация, как сообщают в новых медиа, сложилась на днях на реке Артёмовке, которую местные по привычке называют Майхэ.

Автомобиль «немного нырнул», уйдя колёсами под лёд.

На выручку товарищу пришли другие любители зимней рыбалки. И сумели-таки помочь!

Видео: @ussur_mikh_kray.

А вообще пора уже даже очень-очень влюблённым в подлёдный лов приморцам вспомнить, что и зима была аномально тёплой, и дело уже к весне, проявить не только взаимовыручку, но и здравый смысл — и прекратить выезжать на лёд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как один рыбак кучу чаек накормил.

Ну, накормил: аттракцион невиданной щедрости устроил мужчина во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Зимняя рыбалка#Приморский край#Происшествия#Подледная рыбалка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика